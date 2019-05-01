إسلام جمال يسجل في الأهلي من ركلة جزاء

عادل إسلام جمال مدافع طلائع الجيش النتيجة أمام الأهلي بعد التسجيل من ركلة جزاء.

إسلام جمال النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وأصبحت النتيجة التعادل بين طلائع الجيش والأهلي بهدف لكل منهما بعد مرور 55 دقيقة.

وحصل طلائع الجيش على ركلة جزاء بعد عرقلة أيمن أشرف لمصطفى محمد في الدقيقة 53.

وتصدى إسلام جمال مدافع طلائع الجيش لركلة الجزاء وسددها على يسار محمد الشناوي داخل الشباك.

وكان إسلام جمال قد حصل على بطاقة صفراء قبل الهدف بخمس دقائق بسبب الاشتباك مع ياسر إبراهيم، ومنح محمود عاشور حكم اللقاء بطاقة صفراء لكل منهما.

ويسعى الأهلي للفوز من أجل تقاسم صدارة الدوري مع بيراميدز بينما يحاول الجيش الهروب من صراع الهبوط.