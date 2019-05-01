ريفالدو يحذر برشلونة: فيرمينو لا ينام دقيقة

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 19:42

كتب : FilGoal

روبيرتو فيرمينو - ليفربول

حذر البرازيلي ريفالدو صانع ألعاب برشلونة السابق فريق البلوجرانا من مواطنه روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول قبل مواجهة الفريقين يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ريفالدو في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "برشلونة عليه الحذر من روبرتو فيرمينو".

أخبار متعلقة

صلاح ينتظر أهداف ماني في برشلونة لكتابة تاريخ جديد مع ليفربول تقرير: جوارديولا يحضر لقاء برشلونة وليفربول في كامب نو تشكيل #ليلة_الأبطال – فيدال يبدأ في وسط برشلونة.. وكوتينيو يظهر أمام ليفربول بورتو يصدر بيانا رسميا بشأن حالة كاسياس بعد إصابته بنوبة قلبية

وأضاف "على لاعبي برشلونة التركيز مع فيرمينو لأنه لا يهدأ أو ينام لمدة دقيقة".

وتنطلق المباراة في التاسعة بتوقيت القاهرة.

ليفربول برشلونة روبرتو فيرمينو

نرشح لكم

أخر الأخبار

الزمالك يعلن قائمة مباراة النجم "استبعاد بوطيب وحازم إمام" 5 ساعة | مصر
الإسماعيلي: نحتاج كريم بامبو.. ولا نريد الأموال 6 ساعة | مصر
مواعيد مباريات الجمعة 3-5-2019 والقنوات الناقلة.. دربي تورينو والدوري الإنجليزي 6 ساعة | أوروبا
تريزيجيه: ليون ليس الوحيد المهتم بضمي.. وصلاح كان جيدا ضد برشلونة 7 ساعة | المحترفون
إيهاب جلال: لن أساوم المصري.. وسننافس على الدوري في الموسم الجديد 7 ساعة | مصر
إيمري بعد الفوز على فالنسيا: التأهل 50-50.. تنتظرنا مواجهة صعبة في إسبانيا 7 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 2 الأهلي يكشف لـ في الجول موقف الرباعي الأجنبي.. وإيفونا 3 10 رسائل من رئيس الزمالك.. تأجيل كل مباريات الدوري بعد الوصول لنهائي الكونفدرالية واتهام بالتفويت 4 بالفيديو – بونجاح يعلق عبر في الجول على طلب أبو تريكة بشأن انضمامه لـ الأهلي

قد ينال إعجابك