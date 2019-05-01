ريفالدو يحذر برشلونة: فيرمينو لا ينام دقيقة

حذر البرازيلي ريفالدو صانع ألعاب برشلونة السابق فريق البلوجرانا من مواطنه روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول قبل مواجهة الفريقين يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ريفالدو في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "برشلونة عليه الحذر من روبرتو فيرمينو".

وأضاف "على لاعبي برشلونة التركيز مع فيرمينو لأنه لا يهدأ أو ينام لمدة دقيقة".

وتنطلق المباراة في التاسعة بتوقيت القاهرة.