الموافقة على استقالة رئيس الهلال وإعلان تشكيل المجلس الجديد

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 19:34

كتب : محرر في الجول

الهلال - القادسية - الدوري السعودي

وافق عبد العزيز بن تركي آل سعود رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية على استقالة رئيس نادي الهلال.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن موافقة رئيس مجلس الإدارة على استقالة رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل ونائبه الأستاذ فهد الراشد.

وأصدر قرارا بتكليف المهندس عبد الله الجربوع برئاسة النادي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة حتى نهاية الموسم الجاري.

كان الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي تقدم باستقالته في أعقاب رحيل نائبه فهد بن أحمد الراشد مساء أمس. ( اقرأ التفاصيل )

ويأتي ذلك في ضوء النتائج السلبية التي يمر بها الفريق في الأسابيع الأخيرة، بعد خسارة لقب البطولة العربية لصالح النجم الساحلي التونسي.

وبعدها، توديع كأس خادم الحرمين بهزيمة ثقيلة أمام التعاون بخماسية قبل السقوط مجددا أمام الفريق ذاته في الدوري والفشل في تصدر ترتيب الدوري السعودي.

ويمتلك الهلال 4 مباريات حتى نهاية الموسم الجاري، أمام العين الإماراتي والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا، والاتفاق والشباب في الدوري السعودي.

الهلال

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