العارضة تنقذ مرمى طلائع الجيش من تسديدة صالح جمعة

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 19:22

كتب : FilGoal

صالح جمعة - الأهلي

أنقذت عارضة مرمى طلائع الجيش هدفا محققا لصالح جمعة في الدقيقة 25 خلال مواجهة الأهلي.

ويستضيف طلائع الجيش فريق الأهلي ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد حصل على ركلة حرة مباشرة من على الجانب الأيسر بعد عرقلة مدافع الجيش لرمضان صبحي على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيمن لطلائع الجيش.

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وقام صالح جمعة بتنفيذ الركلة الحرة المباشرة وسددها مباشرة على المرمى لكن ارتطمت في عارضة محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

ويقع الأهلي في المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويحتاج للفوز من أجل تقاسم الصدارة مع بيراميدز صاحب الـ64 نقطة.

أما طلائع الجيش في قع في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة ويحتاج لنقاط المباراة من أجل الابتعاد عن صراع الهبوط.

في الدوري الدوري المصري طلائع الجيش الأهلي صالح جمعة

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