تقرير: جوارديولا يحضر لقاء برشلونة وليفربول في كامب نو

يحضر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مباراة برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، حسب شبكة ESPN.

ويحل ليفربول ضيفا على برشلونة الذي لعب جوارديولا بين صفوفه وتولى تدريبه، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وأفادت شبكة ESPN بأن جوارديولا سيحضر المباراة في المدرجات.

وتنطلق المباراة في التاسعة بتوقيت القاهرة.

Pep Guardiola tiene previsto asistir esta noche al Camp Nou para el @FCBarcelona_es - @LFC — moillorens (@moillorens) May 1, 2019

يذكر أن مانشستر سيتي ودع المسابقة في دور ربع النهائي على يد توتنام الذي صعد لمواجهة أياكس.

سيتي وليفربول يتصارعان على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم قبل جولتين من نهاية الموسم.

الفريق السماوي يملك 92 نقطة ويلعب ضد ليستر سيتي ثم برايتون، بينما يملك ليفربول 91 نقطة ويواجه نيوكاسل وولفرهامبتون.