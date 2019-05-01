تقرير: جوارديولا يحضر لقاء برشلونة وليفربول في كامب نو

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 19:09

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - يورجن كلوب

يحضر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مباراة برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، حسب شبكة ESPN.

ويحل ليفربول ضيفا على برشلونة الذي لعب جوارديولا بين صفوفه وتولى تدريبه، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وأفادت شبكة ESPN بأن جوارديولا سيحضر المباراة في المدرجات.

أخبار متعلقة

صلاح ينتظر أهداف ماني في برشلونة لكتابة تاريخ جديد مع ليفربول حارس إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق: أتمنى أن لا يفوز ليفربول بالألقاب طالما أتنفس‎ حوار - صلاح يتحدث عن البكاء المتواصل بسبب الإصابة ولقب "الغطاس" ومواجهة ميسي ميسي أمام ليفربول.. 180 دقيقة دون أهداف وقائمة خاصة فشل أمامها

وتنطلق المباراة في التاسعة بتوقيت القاهرة.

يذكر أن مانشستر سيتي ودع المسابقة في دور ربع النهائي على يد توتنام الذي صعد لمواجهة أياكس.

سيتي وليفربول يتصارعان على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم قبل جولتين من نهاية الموسم.

الفريق السماوي يملك 92 نقطة ويلعب ضد ليستر سيتي ثم برايتون، بينما يملك ليفربول 91 نقطة ويواجه نيوكاسل وولفرهامبتون.

برشلونة ليفربول مانشستر سيتي بيب جوارديولا

نرشح لكم

أخر الأخبار

الزمالك يعلن قائمة مباراة النجم "استبعاد بوطيب وحازم إمام" 5 ساعة | مصر
الإسماعيلي: نحتاج كريم بامبو.. ولا نريد الأموال 6 ساعة | مصر
مواعيد مباريات الجمعة 3-5-2019 والقنوات الناقلة.. دربي تورينو والدوري الإنجليزي 6 ساعة | أوروبا
تريزيجيه: ليون ليس الوحيد المهتم بضمي.. وصلاح كان جيدا ضد برشلونة 7 ساعة | المحترفون
إيهاب جلال: لن أساوم المصري.. وسننافس على الدوري في الموسم الجديد 7 ساعة | مصر
إيمري بعد الفوز على فالنسيا: التأهل 50-50.. تنتظرنا مواجهة صعبة في إسبانيا 7 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 2 الأهلي يكشف لـ في الجول موقف الرباعي الأجنبي.. وإيفونا 3 10 رسائل من رئيس الزمالك.. تأجيل كل مباريات الدوري بعد الوصول لنهائي الكونفدرالية واتهام بالتفويت 4 بالفيديو – بونجاح يعلق عبر في الجول على طلب أبو تريكة بشأن انضمامه لـ الأهلي

قد ينال إعجابك