الداخلية يعود أمام المقاولون وينهي المواجهة بالتعادل

نجح فريق الداخلية في تحويل تأخره بهدفين نظيفين إلى التعادل أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.

وتأزم موقف الداخلية برصيد 27 نقطة في المركز قبل الأخيرة وبفارق 5 نقاط عن الابتعاد عن صراع الهبوط.

انطلقت المباراة سريعة وخطف المقاولون العرب الهدف الأول بعد مرور 15 ثانية فقط عن طريق أحمد علي.

وعاد أحمد علي للتسجيل من جديد في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور ربع ساعة نجح الداخلية في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد سالم في الدقيقة 61 بعد تمريرة رائعة من حسام باولو.

وفي الدقيقة 69 سجل حسام باولو هدف التعادل من ركلة جزاء.

ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 44 نقطة في المركز الخامس من 31 مباراة وبفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع لكن لعب المقاولون مباراة زائدة.

أما الداخلية فرفع رصيده إلى 27 نقطة بعد خسارتين متتاليتين ويقع في المركز السابع عشر وقبل الأخير من 31 مباراة.

ويصطدم الداخلية في مباراته المقبلة بمواجهة الزمالك يوم الأحد 12 مايو في الجولة 32 وقبل جولتين من النهاية.