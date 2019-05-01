محدّث انتهت في الدوري - المقاولون العرب (2) - (2) الداخلية.. نهاية المباراة

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 16:30

كتب : FilGoal

أحمد علي يسجل ويحتفل بهدف المقاولون في الزمالك

يستضيف المقاولون العرب الداخلية في الجولة 31 من الدوري المصري.

المقاولون صاحب المركز الخامس بـ43 نقطة والطامح لدخول المربع الذهبي، يواجه الداخلية صاحب المركز الـ17 والذي يحتاج معجزة للهروب من شبح الهبوط.

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نهاية المباراة

ق68 الإثارة مستمرة، باولو يسجلا لتعادل للداخلية من ركلة جزاء

ق61 الداخلية يقلص الفارق عن طريق محمد سالم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: القناص يواصل التسجيل.. أحمد علي يضرب الداخلية بالهدف الثاني

ق1: هدف مبكر جدا جدا جدا.. أحمد علي وهدف أول للمقاولون

انطلاق المباراة

المقاولون العرب الداخلية في الدوري

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