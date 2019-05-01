عبد المنصف: مصدوم من أحمد ناجي "أنا مختلف وأستحق فرصة في أمم إفريقيا"

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 01:27

كتب : FilGoal

محمد عبد المنصف - وادي دجلة - الأهلي

يرى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة أنه يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية لعدة اعتبارات، مبديا حزنه من أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب.

وقال عبد المنصف عبر قناة أون سبورت: "حزين من تصريحات أحمد ناجي قبل أيام، وفوجئت بعدم ترشيحه لاسمي ضمن 5 أو 6 حراس، ما قاله أكبر صدمة لي لأنني أعمل بجدية وأجتهد مع فريقي".

وأضاف: "فوجئت من تصريحاته أنني لست في الصورة، إنه أكبر ظلم لي، أنا مختلف، فكل حراس المرمى يتصدون للكرة باليد، بينما اكتسبت ميزة بناء الهجمة من الخلف وخطة فريقي تعتمد علي كثيرا وأكون نقطة تحول وألعب تحت ضغط وفي المباراة الماضية أمام الإسماعيلي صنعت هدفا".

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وأشار: "كل هذه المميزات لا تتوافر في كثير من حراس المرمى، وكل الفرق المتطورة تبحث حاليا عن حارس يجيد اللعب بقدميه ليشارك في بناء الهجمات".

واستدرك: "أما عامل السن فأنا لا أعترف به بدليل تواجد عصام الحضري في الفترة الماضية سواء بتصفيات كأس العالم أو كأس الأمم الإفريقية".

واختتم محمد عبد المنصف: "بطولة كأس الأمم تحتاج أيضا للاعب يتسم بقوة الشخصية وسبق له الفوز بالبطولات والتواجد في أجوائها، لذا فإن انضمامي لن يكون على سبيل المجاملة بل لأدائي وسأرد في الملعب، وأتمنى أن يعيد الجهاز الفني للمنتخب حساباته ويكون لي فرصة في التواجد بالقائمة التي ستخوض كأس الأمم".

مصر تستضيف البطولة بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

منتخب مصر محمد عبد المنصف

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