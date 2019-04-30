مدير الكرة بالمقاصة: كنا نستحق الفوز على بيراميدز.. واليوم هو امتداد لعمل طلعت يوسف

يرى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة أن فريقه كان يستحق الفوز على بيراميدز في الدوري مساء اليوم الثلاثاء.

وكان مصر للمقاصة قد خطف التعادل من بيراميدز بهدف لكل منهما في أول مباراة لجمال عمر المدير الفني الجديد للفريق الفيومي بعد رحيل طلعت يوسف.

وقال وليد هويدي في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "كنا نستحق الفوز على بيراميدز، وأنا راض تماما عن أداء اللاعبين".

وتابع "سيطرنا على المباراة منذ الدقيقة الأولى لكن استقبلنا هدف على عكس سير اللقاء".

وأضاف هويدي "أضعنا سبعة أهداف محققة ولكن في النهاية نجحنا في تدارك الموقف والعودة في النتيجة".

وعن اللقاء الأول لجمال عمر المدير الفني الجديد قال هويدي: "أداء اليوم هو امتداد لعمل ومجهودات طلعت يوسف، وجمال عمر كان لديه اختبار صعب اليوم".

وشدد "رغم خبرة جمال عمر كونه من أبناء النادي الفيومي ولديه خبرات تدريبية منذ فترة ولكنها التجربة الأولى له في الدوري الممتاز مما يزيد من الضغوطات".

وأخيرا بشأن استمرار جمال عمر أو رحيله أتم هويدي تصريحاته "الأمر يعود لمجلس الإدارة، ولكن الخيار كان وضع الثقة في أحد أبناء النادي حتى نهاية الموسم بعد رحيل طلعت يوسف".

ورفع المقاصة رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس من 31 مباراة.