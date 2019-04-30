صبري المنياوي لـ في الجول: الإسماعيلي مازال متأثرا بالنتائج الأخيرة.. ونبدأ التحضير للكأس

يرى صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن لاعبي الفريق مازالو متأثرين بنتائجهم الأخيرة.

وسقط الإسماعيلي مجددا بعد الخسارة أمام حرس الحدود بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في أخر 6 مباريات إذ خسر 4 مرات وتعادل مرتين.

وقال صبري المنياوي في تصريحات لـ FilGoal.com تعليقا على الخسارة: "لاعبو الإسماعيلي مازالو متأثرين بالهزائم الأخيرة".

وتابع "اللاعبون كانوا دون المستوى في الشوط الأول ولكن المستوى تغير للأفضل في الشوط الثاني".

وشدد المنياوي "افتقد اللاعبون التركيز وظهر ذلك واضحا على شيلونجو مهاجم الفريق الذي وقع في مصيدة التسلل في العديد من الكرات".

ويقع الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 37 نقطة من 29 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

وتابع المنياوي "بداية من غد الأربعاء نبدأ في الجلوس مع بعض لاعبي الفريق للتعرف على ما يمروا به بحثا عن عودة الاستقرار".

وشدد "نركز الآن على المباراة المقبلة في كأس مصر وهو فرصة للذهاب إلى مسابقة أخرى تبعد توتر اللعب في الدوري".

وأتم حديثه "مواجهة الاتحاد السكندري في الكأس فرصة للتخلص من سوء النتائج رغم صعوبة المباراة".

ويلاقي الإسماعيلي فريق الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس مصر.