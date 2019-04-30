صبري المنياوي لـ في الجول: الإسماعيلي مازال متأثرا بالنتائج الأخيرة.. ونبدأ التحضير للكأس

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 22:25

كتب : ياسر الشريف

المصري - الإسماعيلي

يرى صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن لاعبي الفريق مازالو متأثرين بنتائجهم الأخيرة.

وسقط الإسماعيلي مجددا بعد الخسارة أمام حرس الحدود بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في أخر 6 مباريات إذ خسر 4 مرات وتعادل مرتين.

أخبار متعلقة

تعثر جديد للدراويش.. حرس الحدود يجدد آماله في البقاء ويهزم الإسماعيلي انتهت في الدوري – الإسماعيلي (0)-(1) حرس الحدود.. النجوم (1)-(2) الاتحاد مدرب الإسماعيلي: موقف حرس الحدود يصعب مواجهته علينا الإسماعيلي لـ في الجول: مشكلة بامبو انتهت واللاعب يتواجد أمام الحدود

وقال صبري المنياوي في تصريحات لـ FilGoal.com تعليقا على الخسارة: "لاعبو الإسماعيلي مازالو متأثرين بالهزائم الأخيرة".

وتابع "اللاعبون كانوا دون المستوى في الشوط الأول ولكن المستوى تغير للأفضل في الشوط الثاني".

وشدد المنياوي "افتقد اللاعبون التركيز وظهر ذلك واضحا على شيلونجو مهاجم الفريق الذي وقع في مصيدة التسلل في العديد من الكرات".

ويقع الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 37 نقطة من 29 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

وتابع المنياوي "بداية من غد الأربعاء نبدأ في الجلوس مع بعض لاعبي الفريق للتعرف على ما يمروا به بحثا عن عودة الاستقرار".

وشدد "نركز الآن على المباراة المقبلة في كأس مصر وهو فرصة للذهاب إلى مسابقة أخرى تبعد توتر اللعب في الدوري".

وأتم حديثه "مواجهة الاتحاد السكندري في الكأس فرصة للتخلص من سوء النتائج رغم صعوبة المباراة".

ويلاقي الإسماعيلي فريق الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس مصر.

الإسماعيلي الاتحاد السكندري كأس مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي وليفربول وبرشلونة 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حسام حسن: لا أعرف مصيري بعد سموحة.. أركز على شيء واحد فقط الآن 23 دقيقة | الدوري المصري
ماني يتحدث عن منافسة صلاح على الحذاء الذهبي 29 دقيقة | المحترفون
مدرب أياكس: كنا الأفضل أمام توتنام.. وسنحاول إيقاف سون في العودة 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إريكسن: ساعدنا أياكس على الظهور بشكل أفضل.. الحظ ساندنا بكرة القائم 46 دقيقة | أوروبا
نادر شوقي: الأهلي سبب عدم سفر رمضان صبحي لألمانيا.. ولدينا عروض من إنجلترا له ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 2 نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم 3 عبد الحفيظ: شيء واحد أحزنني في الهزيمة من بيراميدز 4 بعد شهرين من إعلانه تجاهل النصيحة الطبية واللجوء للطرق الإفريقية.. وفاة لاعب منتخب بوروندي

قد ينال إعجابك