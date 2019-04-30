كرة سلة - الجزيرة يؤجل حسم الدوري بالفوز على الزمالك

نجح رجال الجزيرة لكرة السلة في تحقيق الفوز على الزمالك في ثالث مباريات نهائي دوري سوبر كرة السلة ليتأجل حسم لقب الدوري.

وانتهى اللقاء بفوز الجزيرة على الزمالك بنتيجة 92-80 في ثالث المباريات ليصبح التقدم للزمالك 2-1.

ويقام نهائي دوري سوبر كرة السلة المصري بنظام Best of 5 ، أي أن الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

ونجح الجزيرة في تحويل تأخره بـ 12 نقطة في الربع الثاني الذي انتهى بتقدم الزمالك 48-36 إلى فوز في الشوط الثالث 66-65.

وتقام غدا المباراة الرابعة بين الجزيرة والزمالك، ويحتاج الجزيرة لتكرار فوزه من أجل اللجوء لمباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

أما الزمالك فيكفيه تحقيق الفوز في مباراة الغد لضمان اللقب، أو حتى في حالة الخسارة لديه فرصة في المباراة الفاصلة.

ويسعى الزمالك لتحقيق اللقب الغائب منذ 12 عاما إذ كان أخر مرة توج فيها بلقب الدوري عام 2007.

أما فريق الجزيرة صاحب العشرة ألقاب دوري فكان أخر مرة فاز فيها باللقب عام 2017.