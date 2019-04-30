الزمالك يكرم أبطال اليد.. والتوجه لمؤازارة فريق السلة قبل حسم الدوري

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 19:17

كتب : FilGoal

كرة يد - الزمالك

قام نادي الزمالك بتكريم فريق رجال اليد بعد تحقيق لقبي الدوري والسوبر الإفريقي.

ووصف رئيس مجلس إدارة الزمالك تحقيق الفريق للبطولات محليا وإفريقيا بالشيء المميز.

واستقبل مجلس إدارة الزمالك فريق رجال اليد بقيادة باسم السبكي المدير الفني وحسام غريب رئيس جهاز كرة اليد.

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ومن جانبه توجه حسام غريب بالشكر لمجلس إدارة النادي بسببا لدعم الكبير الذي كان سببا في الفوز بالبطولات.

وشدد غريب أن قدوم مجلس الإدارة الحالي كان سببا في تحقيق البطولات وأصبح الفريق الأول في إفريقيا بعد الهروب من الهبوط.

وقرر رئيس الزمالك صرف جميع مستحقات جميع لاعبي فريق اليد بعد الإنجازات المتتالية.

واشاد أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك بدعم مجلس إدارة النادي والسيطرة على البطولات المحلية والإفريقية إذ حصد يد الزمالك 11 بطولة في السنوات الأربع الأخيرة.

وعقب انتهاء تكريم فريق اليد توجه اللاعبون إلى السادس من أكتوبر لدعم فريق كرة السلة أمام الجزيرة في نهائي دوري السوبر.

ويحتاج الزمالك للفوز على الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء من أجل حصد لقب الدوري الغائب منذ 12 عاما.

الزمالك كرة يد أحمد الأحمر

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