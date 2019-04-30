تشكيل بيراميدز - خربين وبينافينتي يقودان الهجوم أمام المقاصة

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة رامون دياز عن التشكيل الأساسي لمواجهة مصر المقاصة.

ويلعب بيراميدز أمام المقاصة ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.

وحل علي جبر وناصر منسي وجون سيفونتيس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد أيمن منصور - عمرو ميداني - عمر جابر - رجب بكار.

الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد مجدي "أفشة" - عبد الله السعيد - كينو

الهجوم: عمر خربين - كريستيان بينافينتي.

ويتصدر بيراميدز مسابقة الدوري برصيد 63 نقطة من 29 مباراة بينما يقع المقاصة في المركز السادس برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.