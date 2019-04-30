تشكيل بيراميدز - خربين وبينافينتي يقودان الهجوم أمام المقاصة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 19:01

كتب : عاطف شادي

كينو - الأهلي - بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة رامون دياز عن التشكيل الأساسي لمواجهة مصر المقاصة.

ويلعب بيراميدز أمام المقاصة ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.

وحل علي جبر وناصر منسي وجون سيفونتيس على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة

أحمد عادل عبد المنعم لـ في الجول: الإصابة تبعدني عن مواجهة بيراميدز لاسارتي: الكل كان متوترا بعد الخسارة أمام بيراميدز.. وأعد بإنهاء أزمة إضاعة الفرص عبد الحفيظ: شيء واحد أحزنني في الهزيمة من بيراميدز مؤتمر لاسارتي: استحقينا الفوز على المصري.. وهزيمتنا ضد بيراميدز ليست عادلة

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد أيمن منصور - عمرو ميداني - عمر جابر - رجب بكار.

الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد مجدي "أفشة" - عبد الله السعيد - كينو

الهجوم: عمر خربين - كريستيان بينافينتي.

ويتصدر بيراميدز مسابقة الدوري برصيد 63 نقطة من 29 مباراة بينما يقع المقاصة في المركز السادس برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.

بيراميدز مصر للمقاصة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر #ليلة_الأبطال - كلوب: ميسي هدد الجميع بتصريحاته.. ولكننا نريد التأهل للنهائي 9 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بونجاح يعلق عبر في الجول على طلب أبو تريكة بشأن انضمامه لـ الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر #ليلة_الأبطال – توتنام يتحدى أياكس 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماني: نثق في قدرة فان دايك على إيقاف ميسي 26 دقيقة | أوروبا
أبو تريكة: أتمنى أن يوافق نادي السد على رحيل بونجاح لـ الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل #ليلة_الأبطال – خماسي في وسط توتنام.. وثلاثي هجومي لأياكس 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك 2 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 3 نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم 4 عبد الحفيظ: شيء واحد أحزنني في الهزيمة من بيراميدز

قد ينال إعجابك