انتهت في الدوري – الإسماعيلي (0)-(1) حرس الحدود.. النجوم (1)-(2) الاتحاد
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 17:22
كتب : FilGoal
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جميع المباريات ستنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء.
الإسماعيلي X حرس الحدود
نهاية المباراة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق28: جووووووووول إيدو موسيس يسجل الهدف الأول لحرس الحدود.
انطلاق المباراة.
سموحة X الجونة
نهاية المباراة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
انطلاق المباراة.
النجوم X الاتحاد السكندري
نهاية المباراة.
ق90: جوووووووول فتح الله يقلص الفارق بهدف من ركلة حرة.
ق73: جوووووووول خالد الغندور يضيف الثاني للاتحاد.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق25: جووووووووووول الهدف الأول للاتحاد عن طريق خالد قمر.
انطلاق المباراة.
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