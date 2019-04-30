انتهت في الدوري – الإسماعيلي (0)-(1) حرس الحدود.. النجوم (1)-(2) الاتحاد

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 17:22

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الإفريقي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 31 من الدوري المصري.

جميع المباريات ستنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء.

الإسماعيلي X حرس الحدود

نهاية المباراة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق28: جووووووووول إيدو موسيس يسجل الهدف الأول لحرس الحدود.

انطلاق المباراة.

سموحة X الجونة

نهاية المباراة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

انطلاق المباراة.

النجوم X الاتحاد السكندري

نهاية المباراة.

ق90: جوووووووول فتح الله يقلص الفارق بهدف من ركلة حرة.

ق73: جوووووووول خالد الغندور يضيف الثاني للاتحاد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق25: جووووووووووول الهدف الأول للاتحاد عن طريق خالد قمر.

انطلاق المباراة.

الإسماعيلي سموحة الجونة النجوم الاتحاد السكندري حرس الحدود في الدوري

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