أعلن محمد فاروق عن توليه مهمة مدير الكرة في الجهاز الفني لنادي النجوم، عبر FilGoal.com.

فاروق صرّح: "اتفقت مع إدارة النجوم على تولي مهمة مدير الكرة لنهاية الموسم، بالإضافة إلى الموسم المقبل".

النجوم شهد تغييرا في الجهاز الفني مؤخرا، مع رحيل مؤمن سليمان، وتعويضه بـ رمضان السيد، في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط.

وقال فاروق عن وضع النجوم الحالي: "البقاء في الدوري مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، خصوصا أن بقية الفرق تعاني من نفس موقفنا، ولا تبتعد عنا كثيرا في النقاط".

مضيفا: "مواجهة الاتحاد المقبلة مهمة جدا، نعاني من عدة غيابات على شاكلة صلاح أمين وخالد رضا وعمرو السيسي، لكن الفريق يمتلك أكثر من لاعب مميز".

وأتم: "واجهنا سوء توفيق في مباريات عديدة رغم الظهور القوي أمام الكبار".

ويحتل النجوم المركز 18 –الأخير- في الدوري المصري برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن إنبي صاحب المركز 15 –أقرب مراكز البقاء-.