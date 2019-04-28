انتهت كرة يد - الزمالك (21)-(18) الأهلي.. الأبيض بطل الدوري

الأحد، 28 أبريل 2019 - 18:57

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

يقدم لكم FiGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كرة اليد بين الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة لدوري كرة اليد.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

المباراة هي التي تحدد بطل الدوري للموسم الحالي، حيث يحتاج الزمالك للتعادل فقط أو الفوز لحصد اللقب.

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بينما يحتاج الأهلي للفوز فقط من أجل الحصول على لقب الدوري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك 21 - 18 وتتويج الأبيض بالدوري

ق 56: الزمالك يتقدم 20 -17

طرد محمد إبراهيم لاعب الأهلي

ق 55: الزمالك يتقدم 19 - 17

ق 53: التعااااااادل 17-17

ق 49: الأهلي 17 - 16 الزمالك

ق 47: التعادل 16-16

ق 47: الأهلي 16 - 15 الزمالك

ق 43: التعادل بين الفريقين 14-14

ق 38: الزمالك يقلص الفارق لهدف واحد .. الأهلي 14 -13 الزمالك

ق 36: الأهلي 14 - 11 الزمالك

ق 32: الأهلي 13- 10 الزمالك

ق 31: الأهلي يتقدم 12 -10

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 11-10

ق 26: الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 11-10 للأهلي

ق 25:الأهلي يتقدم 11-9

ق24: التقدم لا يزال للأهلي 11 - 8

ق 23: الأهلي يتقدم 10-8

ق 22: الأهلي يتقدم 9-8

ق 19: الزمالك يتقدم 8-7

ق 17: التعادل 7-7

ق 12: التعادل 5-5

ق 8: الأهلي يتقدم 4-2

ق 5: التعادل 2-2

ق 4: التقدم للزمالك 2-1

انطلاق المباراة

الأهلي الزمالك كرة يد

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