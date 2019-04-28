الإنتاج الحربي: نساند الزمالك في مشواره الإفريقي بالطبع.. لكن لماذا لم يتم تحديد موعد مباراة الحرس

الأحد، 28 أبريل 2019 - 16:59

كتب : أحمد الخولي

الإنتاج الحربي

شدد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي على مساندة فريقه للزمالك في مشواره الإفريقي.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي من الأربعاء إلى يوم 15 مايو.

وقال خالد مهدي في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "موقفنا واضح بخصوص الموافقة على تأجيل مباراة الزمالك في الدوري".

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وتابع "من الطبيعي مساندة الزمالك في مشواره الإفريقي باعتباره ممثل مصر، ولكن لا نريد أن يكون التأجيل على حساب مصلحة الإنتاج الحربي".

وأوضح مهدي تصريحاته "الزمالك لديه وادي دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربي مباريات مؤجلة، لماذا لم يتم تحديد موعد مواجهة حرس الحدود؟".

وشدد "تم تحديد مباراة وادي دجلة يوم 9 مايو والإنتاج الحربي يوم 15 ولا نعرف حتى الآن موعد مباراة حرس الحدود، نريد تكافؤ فرص من اتحاد الكرة".

وأتم مهدي تصريحاته "لا نريد سوى مبرر منطقي بخصوص ذلك، خاصة أن الجهاز الفني ألغى كل استعداداته للزمالك ومنحنا اللاعبين راحة، أول مباراة نخوضها يوم 10 مايو أمام الإسماعيلي".

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