يرى الدكتور محمد الدسوقي المدير الفني للمنتخبات الوطنية للسباحة أن مصر تمتلك منتخبا قادر على تحقيق الإنجازات على المستوى العالمي ودلل على ذلك بالفوز ببطولة إفريقيا للكبار لأول مرة منذ 20 عاما.

ونجحت مصر في تحقيق لقب بطولة إفريقيا للكبار في إنجاز كبير للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وقال الدسوقي في تصريحات لـ FilGoal.com: "تعيش رياضة السباحة طفرة حقيقية الفترة الماضية وأرى قدرة مصر على تحقيق إنجازات عالمية في المستقبل القريب".

وتمتلك مصر أبطال كبار في الفترة الأخيرة مثل فريدة عثمان وأحمد أكرم ومروان القماش وغيرهم من أصحاب الإنجازات.

وعن سر الطفرة أوضح الدسوقي "يأتي ذلك بسبب عودة اهتمام الاتحاد المصري بالناشئين بجانب تغيير فكر المدربين، فالسباحة ليست رياضة ترفيهية تمارس في الصيف فقط".

وتابع الدسوقي "بجانب اقتناع أولياء الأمور بوجود دافع أكبر لاستمرار اللاعب في الرياضة لصناعة بطل".

وبالحديث عن حلم الميدالية الأولمبية بعد تقدم رياضة السباحة في مصر قال الدسوقي: "الميدالية تأتي كمجهود للدولة بالكامل، الآن هناك تدعيم بشكل قوي ولدينا سباحين على أعلى مستوى".

وشدد "مع تطورهم أكثر والاهتمام بهم في السنوات المقبل ستكون الميدالية الأولمبية مضمونة وليست مجرد حلم".

وعن كيفية جعل السباحة لعبة شعبية في مصر أوضح الدسوقي "يجب دعم الرياضة في جميع بقاع الجمهورية، فتخيل معي أن يتم إنشاء حمام سباحة بالمواصفات العالمية كم من الأبطال سيخرج كل عام".

وعن الأحاديث التي تؤكد أن تفوق المصريين يأتي بسبب وجودهم في أمريكا مثل فريدة عثمان وأحمد أكرم وغيرهم قال الدسوقي "الآن لا يوجد فرق بين المدرب المصري والأجنبي، لكن هناك جو متكامل في أمريكا لصناعة البطل وتطوير مستواه بجانب منافسة قوية وأحدث أساليب علمية لرفع إمكانيات ولياقة السباح البدنية".

وشدد الدسوقي "لو توفرت تلك الوسائل في مصر سنصنع المستحيل".

وعن استعدادات المنتخب للبطولات المقبلة قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للسباحة: "في شھر یولیو ھناك بطولة للكبار بكوریا، ثم بطولة العالم للناشئین ويعقبها بطولة الإفریقیة للناشئین في تونس وأخیرا دورة الألعاب الإفریقیة في تونس، والسباحین مستعدین وھناك تنسیق مع المقيمین خارج مصر ودائًما نتابع ھم ومن يحتاج الاتحاد يتدخل لتوفير اللازم".

وأتم الدسوقي حديثه "نعيش في طفرة حقيقية في رياضة السباحة برئاسة ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري بجانب مجهودات أشرف صبحي وزير الرياضة".