طائرة شاطئية - للمرة الأولى مصر تحقق لقب إفريقيا للسيدات وتتأهل لبطولة العالم

الأحد، 28 أبريل 2019 - 11:00

كتب : محمد سمير

فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي - منتخب الطائرة الشاطئية

حقق منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية لقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الأولى في التاريخ والتأهل لبطولة العالم.

ومثل المنتخب المصري للسيدات الثنائي فريدة العسقلاني لاعبة الأهلي التي تخوض تجربتها الأولى في الكرة الشاطئية ودعاء الغباشي لاعبة نادي الشمس التي سبق لها تمثيل مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو رفقة ندى معوض.

وفاز منتخب سيدات مصر على ثنائي موريشيوس في المباراة النهائية بشوطين نظيفين (21-19، 21-9).

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وأقيمت بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم هذا الصيف في مدينة هامبورج الألمانية بمشاركة مصرية للمرة الأولى.

مصر كرة طائرة شاطئية

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