بالفيديو - أول فوز لفريق عمرو طارق منذ شهر ونصف

شارك عمرو طارق اللاعب المصري في مباراة فاز بها ناديه نيويورك ريد بولز يوم الأحد أمام ضيفه سينسيناتي في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي.

وشارك عمرو، لاعب الجونة وإنبي السابق، أساسيا في المباراة قبل أن يغادر في الدقيقة 77 وفريقه متقدم في النتيجة بهدف سجله كونور ليد في الدقيقة 38.

واللقطة الأبرز لعمرو كانت في الدقيقة 65 حين حاول استخلاص الكرة من الجامايكي دارين ماتوكس الذي توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ حارس المرمى وسدد لكن الكرة ارتطمت بالقائم لتضيع أبرز فرصة كاد يتعادل بها سينسيناتي.

والانتصار هو الأول لنيويورك ريد بولز منذ 16 مارس حين هزم سان خوسيه إرثكويكس. منذ ذلك الحين خاض 6 مباريات خسر في 4 منها.

ويحتل نيويورك ريد بولز المركز التاسع في ترتيب المجموعة الشرقية ورصيده 8 نقاط.

وكانت المباراة هي الرابعة التي يشارك فيها عمرو في الدوري رفقة الفريق الذي انتقل له في ديسمبر الماضي قادما من أورلاندو سيتي الأمريكي.