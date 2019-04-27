بالفيديو - الاتحاد ينجو من فخ النصر ويعبر لنهائي كأس السعودية بسيناريو مثير

نجا الاتحاد من فخ نصبه النصر الذي أجبر مضيفه على خوض شوطين إضافيين في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 4-2 يوم السبت في الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وظن الاتحاد إتمامه للمهمة بتقدمه بهدفين حتى آخر نصف ساعة من الوقت الأصلي لكن أدرك النصر التعادل بطريقة مثيرة لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي الذي كان الكلمة فيه للبرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا.

وضرب الاتحاد موعدا مع التعاون في المباراة النهائية يوم الخميس بعد مفاجآة مدوية حققها الأخير بإقصائه للهلال بالفوز 5-صفر يوم الجمعة.

وتقدم الصربي أليكساندر برجوفيتش للاتحاد في الدقيقة 44 وعزز النتيجة فهد المولد في الدقيقة 60. واستطاع النيجيري أحمد موسى تقليص الفارق في الدقيقة 66 وفي اللحظات الأخيرة أحرز الاتحاد هدفا ظنه بمثابة رصاصة الرحمة لكن الحكم الألماني فيليكس بريش استعان بالفيديو ليعلن إلغاء الهدف والعودة لاحتساب ركلة جزاء للنصر بعدما أوضح الفيديو لمسة يد لمدافع الاتحاد.

وأدرك عبد الرازق حمد الله التعادل من ركلة الجزاء لتستمر المباراة المثيرة في ملعب الجوهرة المشعة بجدة الجميلة.

وأحكم الاتحاد قبضته على المباراة مرة أخرى في الوقت الإضافي وسجل روماريو هدفين في الدقيقتين 96 و106 ليقتنص التأهل للاتحاد.

وتخطى الاتحاد فرق الجبيل والوشم والتقدم والباطن والنصر في طريقه للمباراة النهائية.

وتأهل الاتحاد للنهائي للمرة 18 (رقم قياسي) ويبحث عن تتويج ثان على التوالي وعاشر في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

والأهلي أكثر فريق توج باللقب (13 مرة) يليه الاتحاد ثم الهلال (8) والنصر (6) والشباب (3) والاتفاق (2) والوحدة (2).