بالفيديو - التعاون يطمس الهلال بخماسية قاسية ويعبر لنهائي كأس السعودية

الجمعة، 26 أبريل 2019 - 19:58

كتب : FilGoal

التعاون

حقق التعاون مفاجأة كبيرة يوم الجمعة بفوزه على مضيفه الهلال بنتيجة 5-صفر ليقصيه من كأس خادم الحرمين الشريفين ويتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في البطولة منذ موسم 1989-1990.

وضرب التعاون بالتوقعات عرض الحائط بإسقاطه للزعيم في قلب الرياض ليضرب موعدا مع الاتحاد أو النصر اللذين يتنافسان يوم السبت في الدور نصف النهائي.

واستطاع التعاون التقدم بهدفين مع انتصاف الشوط الأول بعد تسجيل ساندرو مانويل وعبد الفتاح آدم في الدقيقتين 19 و22.

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ولم يقدر حامل لقب بطولة الدوري ومتصدرها حاليا من العودة في النتيجة وانهار في الشوط الثاني باستقباله هدفين في الدقيقتين 56 و81 سجلهما سيدريك أميسي وليندر تاوامبا.

واختتم نبيل الزبيدي المباراة التاريخية للتعاون بهدف خامس في الدقيقة 86.

نتيجة قاسية جدا لم يتوقع أبرز المتفائلين من مشجعي الهلال الذي لم يتلق أربعة أهداف أو أكثر في مباراة منذ سقوطه أمام الأهلي بنتيجة 5-1 في الدوري في 23 مايو 2004.

ولم يسبق للتعاون التتويج بالكأس بينما حققها الهلال 8 مرات والأهلي حصد البطولة 13 مرة كأكثر فريق.

وأطاح التعاون بفرق العدالة والنهضة والشباب والوحدة والهلال ليصبح على بعد خطوة من لقب لم يذق من قبل حلاوته.

التعاون الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين

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