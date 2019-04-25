انتهت في الدوري - الأهلي (2) - (0) المصري.. انتصار المارد الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والمصري، في لقاء مؤجل من الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بانتصار الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع.

ق90: أجايي يضيع هدفا ثاثا بطريقة غريبة رغم انفراده التام بأحمد مسعود حارس مرمى المصري.

ق89: رامي ربيعة يرسل عرضية متقنة ولكن رأسية أجايي مرت أعلى مرمى المصري.

ق86: التبديل الثالث للأهلي بمشاركة رامي ربيعة بدلا من باسم علي.

ق82: القائم الأيمن لمرمى الأهلي يحرم المصري من هدف محقق بعد كعب من محمود وادي.

ق80: التبديل الثاني للأهلي بمشاركة صلاح محسن بدلا من أزارو.

ق79: لقطة رائعة من علي لطفي وأبعد رأسية سيمبوري والتي كانت بمثابة هدف محقق.

ق75: ركلة حرة للمصري ولكن سيمبوري سدد الكرة عالية جدا.

ق73: تنفيذ رائع من معلول.. الأهلي 2 - 0 المصري

ق71: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة محمود حمد لوليد أزارو بعد بينية رائعة من صالح جمعة

ق70: أحمد ياسر يشارك بدلا من محمد جابر للمصري.

ق67: جيرالدو يخرج ويشارك رمضان صبحي

ق58: أخطاء متتالية من دفاع الأهلي أمام ضغط المصري المتقدم. تسديدة من عمر كمال عبد الواحد يتصدى لها علي لطفي.

ق55: تسديدة على الطائر من إسلام عيسى لكن علي لطفي يتصدى

ق54: تسديدة من حمدي فتحي بعيدة عن المرمى

انطلاق الشوط الثاني

ق46: نهاية الشوط الأول من عمر المباراة

ق37: إنذار لأيمن أشرف

ق36: أجايي ينفرد ويلعب الكرة من فوق أحمد مسعود وكانت في طريقها لخارج المرمى وأكملها جيرالدو المتسلل.

ق33: إيهاب جلال يخرج إسلام أبو سليمة ويشرك محمود وادي.. مهاجم بدلا من مدافع.

ق30: صالح جمعة يسجل الأول للأحمر. جملة بين جيرالدو ووليد أزارو الذي ينفرد لكنه يمرر إلى صالح جمعة الذي يسجل الأول.

ق25: أزارو ماذا أهدر! هجمة رائعة بين أجايي ومعلول الذي انطلق ومرر كرة ذهبية لأزارو إلا أن المغربي سدد خارج المرمى من وضع انفراد تام.

ق24: كرة ثابتة يلعبها علي معلول في قلب منطقة جزاء المصري ولكن أيمن أشرف يفشل في استلامها.

ق21: خطأ آخر من حارسي المرمى لكن هذه المرة أحمد مسعود، مشترك مع محمد جابر، جناح المصري حاول إعادة الكرة بالرأس لمسعود الذي كان قد خرج للمسك بها، الكرة تهادت نحو المرمى لكن مسعود ببراعة أخرجها من أمام جيرالدو.

ق14: أخطر فرص المصري.. خطأ من علي لطفي والحارس يخطئ الكرة لتتهادى أمام أوستين أموتو ولكن باسم علي يتدخل.

ق12: ضغط أحمر في أول جزء من المباراة. تبادل للكرة بين صالح جمعة وباسم علي ولكن الأخير يمرر عرضية من داخل المنطقة في يد مسعود.

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل