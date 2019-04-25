تشكيل الأهلي – باسم أساسي.. ودكة نارية للأحمر بحضور رمضان والشحات وبدر ضد المصري

أعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة المصري المؤجل من الجولة 19 للدوري.

باسم علي يشارك بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن، لأول مرة منذ فبراير الماضي ومواجهة حرس الحدود.

ويشهد التشكيل أيضا ثنائية جديدة في وسط الملعب بوجود حمدي فتحي وأحمد فتحي.

على دكة البدلاء، يتواجد حسين الشحات ورمضان صبحي العائد من الإصابة، بجوار الناشئ العربي بدر.

واستبعد لاسارتي كل من هشام محمد وأحمد الشيخ من قائمة الفريق المبدئية.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: باسم علي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول

وسط الملعب: حمدي فتحي – أحمد فتحي – جيرالدو – جونيور أجايي – صالح جمعة

الهجوم: وليد أزارو

الدكة: مصطفى شوبير – رامي ربيعة - العربي بدر – صلاح محسن – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحي.