الإسماعيلي يلتقي مع وادي دجلة في الجولة 30 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

الإسماعيلي يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة من 27 لقاء، فيما يتواجد دجلة بالمركز برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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نهاية المباراة بفوز وادي دجلة بثلاثية على الإسماعيلي.

ق. 78 طرد أحمد رمضان بيكام بعد عرقلة لمحمد الشامي.

ق. 65 جوووووووووول ثااااالث لوادي دجلة. تمريرة من عبد المنصف ونداي ينفرد تمااما بالمرمى ليسجل في مرمى محمد فوزي.

ق. 46 تهديد أول سريع من وادي دجلة بانفدرا لإبراهيما نداي ولكنه حاول وضع الكرة من فوق محمد فوزي حارس المرمى، ليبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى حسام عرفات.

تبديل أول للإسماعيلي بدخول محمد الشامي بدلا من بينسون شيلونجو مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 شيلونجو يهدر الأول للإسماعيلي.. عرضية من الجهة اليسرى قابلها بلمسة ولكنه سدد فوق المرمى بغرابة.

ق. 24 جوووووول ثاني راااائع لوادي دجلة.. عرضية من الجهة اليسرى، يقابلها عرفات بلمسة رائعة في المرمى.

ق, 14 جوووووول أول لوادي دجلة.. تمريرة عرضية أرضية من إيزاكو ياقوبو من الجهة اليسرى حولها حسام عرفات من على حدود منطقة الست ياردات من أمام باهر المحمدي، مرت الكرة على يسار محمد فوزي وسكنت الشباك.

انطلاق اللقاء