نجحت نوران جوهر في إقصاء نور الشرييني المصنفة الثانية عالميا من ربع نهائي بطولة الجونة بعد مباراة ماراثونية.

جوهر تغلّبت على وصيفة النسخة السابقة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت ٧٤ دقيقة. (طالع التفاصيل)

وقالت نوران في تصريحات لـ FilGoal.com عقب الفوز: "هذا نتاج عمل متراكم، كنت أعاني من تراجع في المستوى، لكن سعيدة بعودتي".

وأضافت نوران "مواجهتي لنور دائما ما تكون صعبة ومثيرة لكنها تحسم المباراة في النهاية".

ويعتبر ذلك الفوز هو الثاني لنوران في تاريخها على نور الشربيني التي حسمت ٧ مواجهات سابقة.

وتابعت نوران "كانت المباراة متكافئة وفي الشوط الفاصل تقدمت ٩-٥ ورغم ذلك حاربَت نور وكأننا متعادلتين وبالفعل وصلنا لـ١٠-١٠".

وأوضحت نوران "لن أنكر أنني كنت محظوظة بعدم تقدير نور في الكرتين في النهاية، لكن التوفيق مطلوب أحيانا".

وعن تراجع مستواها الفترة الماضية أوضحت نوران "الأمر لا علاقة له بالدراسة فأنا أدرس منذ بدايتي ووصلت للمركز الثاني عالميا".

وتابعت "كل رياضي تكون له فترة هبوط في المستوى ولكن نجحت مع فريقي في التعامل مع ذلك".

وعن مباراتها المقبلة قالت نوران "ستكون مواجهة كاميل سيرم صعبة كالعادة ومباراة اليوم تصعبها أكثر".

وأضافت نوران "مباراتنا دائما تنتهي ٣-٢ وتلك هي نفس نتيجة اليوم، سيكون ضغطا بدنيا كبيرا".

وتلاقي نوران جوهر الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة عالميا في نصف النهائي غدا الخميس.