خاص نوران جوهر لـ في الجول: الفوز على نور الشربيني نتيجة مجهود متراكم.. وتنتظرني مواجهة صعبة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 - 23:57

كتب : محمد سمير

نوران جوهر

نجحت نوران جوهر في إقصاء نور الشرييني المصنفة الثانية عالميا من ربع نهائي بطولة الجونة بعد مباراة ماراثونية.

جوهر تغلّبت على وصيفة النسخة السابقة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت ٧٤ دقيقة. (طالع التفاصيل)

وقالت نوران في تصريحات لـ FilGoal.com عقب الفوز: "هذا نتاج عمل متراكم، كنت أعاني من تراجع في المستوى، لكن سعيدة بعودتي".

أخبار متعلقة

الجونة اسكواش - إقصاء الأخوين الشوربجي ونور الشربيني من ربع النهائي‎ الجونة اسكواش - أماندا تقصي نور الطيب.. ومصر تضمن لقب الرجال الجونة اسكواش - 10 مصريين إلى ربع النهائي.. واستمرار دفاع مروان والوليلي عن لقبيهما

وأضافت نوران "مواجهتي لنور دائما ما تكون صعبة ومثيرة لكنها تحسم المباراة في النهاية".

ويعتبر ذلك الفوز هو الثاني لنوران في تاريخها على نور الشربيني التي حسمت ٧ مواجهات سابقة.

وتابعت نوران "كانت المباراة متكافئة وفي الشوط الفاصل تقدمت ٩-٥ ورغم ذلك حاربَت نور وكأننا متعادلتين وبالفعل وصلنا لـ١٠-١٠".

وأوضحت نوران "لن أنكر أنني كنت محظوظة بعدم تقدير نور في الكرتين في النهاية، لكن التوفيق مطلوب أحيانا".

وعن تراجع مستواها الفترة الماضية أوضحت نوران "الأمر لا علاقة له بالدراسة فأنا أدرس منذ بدايتي ووصلت للمركز الثاني عالميا".

وتابعت "كل رياضي تكون له فترة هبوط في المستوى ولكن نجحت مع فريقي في التعامل مع ذلك".

وعن مباراتها المقبلة قالت نوران "ستكون مواجهة كاميل سيرم صعبة كالعادة ومباراة اليوم تصعبها أكثر".

وأضافت نوران "مباراتنا دائما تنتهي ٣-٢ وتلك هي نفس نتيجة اليوم، سيكون ضغطا بدنيا كبيرا".

وتلاقي نوران جوهر الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة عالميا في نصف النهائي غدا الخميس.

بطولة الجونة للاسكواش نوران جوهر

نرشح لكم

أخر الأخبار

النحاس: أقبل بأي منصب داخل الأهلي.. وهذه المفاجأة التي حدثت مطلع الموسم 3 ساعة | الدوري المصري
النحاس: 2019 درس كبير للأهلي يجب أن يتعلم منه الجميع 3 ساعة | الدوري المصري
روي كين: لاعبو يونايتد سيدفعون بـ سولشاير أسفل الحافلة مثل مورينيو.. ولا أصدّق بوجبا 3 ساعة | أوروبا
ثروت سويلم: ننتظر الموافقة لحضور 30 ألفا للقاء الزمالك والنجم.. والأهلي والمصري بدون جمهور 4 ساعة | إفريقيا
ناجي: لم أستقر على الحارس الأساسي للمنتخب في كأس الأمم 4 ساعة | منتخب مصر
راشفورد: نحن لا نلعب كما يجب على مانشستر يونايتد أن يفعل 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك 2 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 3 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم 4 تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك

قد ينال إعجابك