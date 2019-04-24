الجونة اسكواش - إقصاء الأخوين الشوربجي ونور الشربيني من ربع النهائي‎

الأربعاء، 24 أبريل 2019 - 23:53

كتب : محمد سمير

نوران جوهر - نور الشربيني

اختتمَت منافسات ربع نهائي بطولة الجونة للاسكواش بوداع نور الشربيني وصيفة النسخة الماضية بعد مباراة ماراثونية أمام نوران جوهر، بالإضافة إلى خروج الشقيقين محمد ومروان الشوربجي.

ففي منافسات الرجال حسم الثنائي فارس الدسوقي وكريم عبد الجواد مقعديهما في نصف النهائي.

كما حسمت الفرنسية كاميل سيرم تأهلها بعد الفوز على الإنجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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أما مفاجأة البطولة فكانت في إقصاء نور الشربيني على يد نوران جوهر في مباراة ماراثونية استمرت لمدة ساعة وربع الساعة.

فازت نوران جوهر بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة توقفت مرتين لإصابة نور الشربيني.

وفي الشوط الحاسم تقدمت نوران جوهر وكان لديها فرصتين لحسم المباراة قبل أن تعادل نور الشربيني النتيجة ١٠-١٠، لتظفر نوران بنقطتين متتاليتين وتحسم فوزها الثاني في تاريخ مسيرتها على بطلة العالم نور الشربيني.

وعلى مستوى الرجال فقد مروان الشوربجي لقبه بعد الخسارة أمام كريم عبد الجواد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة كانت قريبة في أشواطها من الجانبين.

وحسم فارس الدسوقي تأهله بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد أمام محمد الشوربجي في مفاجأة كبرى.

ويشارك الدسوقي في البطولة عن طريق بطاقة الدعوة إذ غاب المصنف الـ٤٢ عالميا عن البطولات بسبب الإصابة.

وتقام مباريات نصف النهائي غدا الخميس وحسمت مصر لقب الرجال للعام الثاني على التوالي.

ويأتي ترتيب المباريات كالآتي:

رنيم الوليلي x الأمريكية أماندا صبحي

علي فرج x طارق مؤمن

الفرنسية كاميل سيرم x نوران جوهر

فارس الدسوقي x كريم عبد الجواد

بطولة الجونة للاسكواش

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