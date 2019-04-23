الجونة اسكواش - أماندا تقصي نور الطيب.. ومصر تضمن لقب الرجال

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 23:50

كتب : محمد سمير

نور الطيب - اسكواش

اختتمت منافسات اليوم الأول من ربع نهائي بطولة الجونة لرجال وسيدات الاسكواش بتأهل ثلاثي مصري.

وتعتبر بطولة الجونة إحدى البطولات الكبرى بموسم الاسكواش والتي تدخل ضمن نقاط التأهل لبطولة ختام الموسم لأفضل ٨ لاعبين في العالم.

واصلت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا حملة الدفاع عن لقبها بالفوز على النيوزلاندية جويل كينج بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

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ونجح علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالميا هو الآخر التأهل لنصف النهائي بالفوز على النيوزلاندي بول كول في مباراة قوية.

وفي المباراة الثالثة هذا اليوم نجحت الأمريكية أماندا صبحي في تحويل تأخرها وإقصاء نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا.

وكانت نور متقدمة بشوطين نظيفين قبل أن تعود أماندا وتعادل النتيجة وفي الشوط الفاصل نجحت أماندا أن تحسم بطاقة التأهل.

وأخيرا نجح طارق مؤمن في حسم بطاقة تأهله بالفوز على الألماني سيمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وبذلك تلاقي رنيم الوليلي الأمريكية أماندا صبحي في نصف النهائي كما يلعب علي فرج أمام طارق مؤمن الخميس المقبل.

وتختتم منافسات ربع النهائي غدا الخميس بأربع مباريات.

وضمنت مصر لقب بطولة الرجال إذ يلاقي غدا محمد الشوربجي زميله فارس الدسوقي، بينما يلعب مروان الشوربجي أمام كريم عبد الجواد في ختام ربع النهائي.

وعلى مستوى السيدات تلعب نور الشربيني أمام نوران جوهر بينما تلعب الفرنسية كاميل سيرم أمام الإنجليزية سارة جان بيري.

اسكواش نور الطيب

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