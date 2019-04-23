بالفيديو – الدحيل القطري يتلاعب بالعين الإماراتي تحت قيادة جاريدو

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 20:21

كتب : FilGoal

العين - الدحيل - الصورة من حساب دوري أبطال آسيا

تأزم وضع العين الإماراتي في المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، بهزيمته على ملعبه هزاع بن زايد، بهدفين دون مقابل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

المعز علي ويوسف العربي سجلا هدفي الفريق القطري، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمّد رصيد العين عند نقطتين في المركز الرابع –الأخير-.

الفريق الإماراتي الذي يقوده الإسباني خوان كارلوس جاريدو، تلقى الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، بضربة رأسية من المعز علي هداف كأس آسيا الأخيرة مع منتخب بلاده قطر.

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لكن لقطة المباراة حدثت في الدقيقة 66، بعد أن أقدم لاعبو الدحيل على عمل جماعي استعراضي رائع، انتهى على الهدف الثاني بواسطة المغربي يوسف العربي.

الدحيل يواصل مطاردة الهلال المتصدر، الذي فاز على الاستقلال الإيراني ورفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.

العين الدحيل المعز علي دوري أبطال آسيا

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