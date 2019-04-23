بالصور - فودافون تحقق حلم عملائها الفائزين بحضور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كم مرة تخيلت نفسك وسط المشجعين فى ملاعب أوروبا وأنت تشاهد المباريات النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا على المقهى أو فى منزلك، وكم مرة تمنيت لو أن هناك من يسمع صوت أفكارك ويحقق لك ذلك الحلم، المفاجأة أن هناك من تحقق له هذا الحلم بالفعل، وهناك من سمع صوت أفكار جمهور الكرة فى مصر ومنحهم تلك الفرصة.

أطلقت "فودافون كاش" مسابقتها "كيش ... جمع ... شجع بدوسة"، والتي تمنح من خلالها الفائزين فرصة حضور مباريات الأدوار النهائية لبطولة دورى أبطال أوروربا. وقد شهدت المسابقة منذ إطلاقها مشاركة قوية واهتمام كبير من عملاء الشركة من محبى كرة القدم وعشاقها، ومنحت "فودافون كاش" سعداء الحظ الفائزين رحلة وتذكرة لحضور مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى إياب دور الثمانية وسط جمهور الفريقين الأوروبيين.

وفاز بتلك الرحلات فى المرحلة الأولى لمسابقة "كيش ... جمع ... شجع بدوسة"، 4 من عملاء فودافون كاش المتميزين وهم، نعمان سعد الدين عاشور، 37 سنة، عمرو شفيق نوار، 39 سنة، محمد سعيد الضوى، 44 سنة، ومحمد مصطفى معوض، 58 سنة، وفاز الأربعة برحلة حضور مباريات دور الثمانية لدورى أبطال أوروبا مقدمة من MasterCard الراعي الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وتستمر فودافون كاش من خلال مسابقتها "كيش ... جمع ... شجع بدوسة"، فى تقديم الفرصة لعملائها لحضور باقى مباريات الدور نصف النهائى والنهائى، الذين سيتمكنون من الحصول على أكبر عدد من النقاط فى استخدام خدمة تحويل الأموال عبر فودافون كاش، والتى تدعمها تكنولوجيا "ماستر كارد" الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع.

وتسعى فودافون كاش من خلال تلك المسابقة أن تحقق هدفين رئيسيين، الأول أن تكون على مسافة قريبة من أحلام واهتمامات عملائها العاشقين لكرة القدم وخاصة الأوروبية، والهدف الثانى هو دعم سياسات الشمول المالى التى تضعها الدولة والحكومة المصرية على رأس أولوياتها، وذلك من خلال مزيد من التفعيل والتنشيط لخدمة فودافون كاش.