اتحاد السباحة: شطب وإيقاف 7 لاعبين كرة ماء في الأهلي.. وتغريم النادي 275 ألف جنيه

أعلن اتحاد السباحة عن قراراته بشأن أحداث مباراة الجزيرة والأهلي، حيث أوقف 7 لاعبين في الأهلي وغرم النادي 275 ألف جنيه.

وقال بيان صادر عن اتحاد السباحة: "قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس إيقاف وشطب أي لاعب أو مدرب أو إداري يخرج عن النص فى مختلف المنافسات التى ينظمها الاتحاد، وحرمانه من التمثيل الدولي".

وأضاف "جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد مؤخرا والذى اتخذ فيه عقوبات صارمة ضد بعض لاعبي كرة الماء بالنادي الأهلي فى مرحلة العمومي بعد أحداث الشغب التى قام بها اللاعبون فى مباراة نهائى بطولة الدورى العام التى أقيمت بحمام السباحة بنادي الصيد بالدقي ضد لاعبي فريق الجزيرة" .

وأردف "وقرر المجلس شطب مهند جمال ، وإيقاف كل من اللاعب محمود طارق واللاعب طارق أحمد فؤاد لمدة عام اعتبارا من الموسم 2019/2020 ، وكذلك إيقاف اللاعب كريم جمال لمدة ستة أشهر اعتبارا من الموسم 2019/2020 ، وإيقاف اللاعب محمد أسامة واللاعب يحيى علاء لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من الموسم 2019/2020 ، وإيقاف اللاعب توفيق أحمد لمدة ستة مباريات اعتبارا من الموسم 2019/2020 ، وإيقاف المدير الإداري للنادي الأهلي محمود حسن مبارتان اعتبارا من الموسم

2019/2020 ، وحرمان كل اللاعبين المذكورين بعاليه من التمثيل الدولي ، مع التوصية بشطب اللاعبين في حالة تكرار تلك الأحداث فى المنافسات التى ينظمها اتحاد السباحة ".

وأكمل "كما قرر المجلس تغريم النادي الأهلي مبلغ 250 ألف جنيه، حيث أن أحداث تلك المباراة قد خالفت المبادئ والمهام واللوائح الدولية ، بالإضافة لقيام أحد أعضاء النادي الأهلي العريق بحمل جنزيرا ومحاولة التعدى علي لاعبي الفريق المنافس وسب الدين، على أن يلتزم النادي الأهلي بسداد مبلغ 25 الف جنيه لصالح نادي الصيد قيمة التلفيات التي حدثت به على أن يوافي الاتحاد بصورة من إيصال السداد".

وفي وقت سابق، أصدر الأهلي بيانا طلب فيه محمود الخطيب رئيس الأهلي تقرير عاجلا من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي عن الأحداث التي جرت في المباراة.

وقبلها، أصدر نادي الجزيرة بيانا قال فيه: "نظرا لما حدث من سلوك مؤسف وتجاوز أخلاقي من أهالي و جمهور النادي الأهلي خلال مباراة نهائي دوري كرة الماء و حفاطا على سلوكيات وقيم ومبادئ نادي الجزيرة وإلى جانب الإجراءات القانونية فقد قرر مجلس الإدارة منع دخول جمهور النادي الأهلي أو أي مرافقين لفرقهم إلى داخل النادي خلال أي لقاءات رياضية قادمة".

وأتم البيان "يسري هذا القرار لحين أن يتقدم النادي الأهلي باعتذار رسمي واضح و صريح عن ما حدث و كذلك تعهد و إلتزام بعدم تكرار هذا التجاوز. يأتي هذا الإجراء حفاظا على أولادنا وأعضائنا وحفاظا على مبادئ النادي الراسخة في الروح الرياضية والأخلاقيات العالية".

وواجه الأهلي الجزيرة في نهائي بطولة دوري كرة الماء، وفاز الجزيرة في 3 مباريات آخرهم أمس الأول في مقابل مباراة للأهلي.