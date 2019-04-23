تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 23-4-2019 والقنوات الناقلة.. إثارة منتظرة بين بيراميدز والزمالك

ثلاثاء لن يشهد دوري أبطال أوروبا، ولكنه سيكون شاهدا على العديد من المباريات المثيرة.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

بيراميدز يواجه الزمالك في الثامنة مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

وتُحسم بطاقة نصف نهائي كأس الكونفدرالية، عندما يلعب الهلال السوداني أمام النجم الساحلي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب توتنام أمام برايتون في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 2 في لقاء من الجولة الـ 33.

ويلعب واتفورد أمام ساوثامبتون في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 1>

في الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3 في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

ويلعب هامبورج أمام لايبزيج في التاسعة إلا ربع في نصف نهائي كأس ألمانيا في لقاء غير مُذاع.

أبرز مواجهات دوري أبطال آسيا ستكون بين الهلال واستقلال طهران في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 3.

والزوراء ضد النصر في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 2.

والعين ضد الدحيل في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة