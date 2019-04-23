تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 23-4-2019 والقنوات الناقلة.. إثارة منتظرة بين بيراميدز والزمالك

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 00:29

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

ثلاثاء لن يشهد دوري أبطال أوروبا، ولكنه سيكون شاهدا على العديد من المباريات المثيرة.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

بيراميدز يواجه الزمالك في الثامنة مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

أخبار متعلقة

حكم بيراميدز والزمالك.. وصف المباراة "بالخطيرة" واعترف بخطأ ارتكبه وأثار غضب سولشاير ساري "الغاضب بشدة" يغيب عن مؤتمر ما بعد تعادل تشيلسي مع بيرنلي.. وزولا يكشف نبأ سيئا رسميا - رمضان السيد مديرا فنيا لفريق النجوم بيراميدز ضد الزمالك - طارق يحيى لـ في الجول: الفوز يقرب الأبيض من لقب الدوري

وتُحسم بطاقة نصف نهائي كأس الكونفدرالية، عندما يلعب الهلال السوداني أمام النجم الساحلي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب توتنام أمام برايتون في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 2 في لقاء من الجولة الـ 33.

ويلعب واتفورد أمام ساوثامبتون في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 1>

في الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3 في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

ويلعب هامبورج أمام لايبزيج في التاسعة إلا ربع في نصف نهائي كأس ألمانيا في لقاء غير مُذاع.

أبرز مواجهات دوري أبطال آسيا ستكون بين الهلال واستقلال طهران في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 3.

والزوراء ضد النصر في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 2.

والعين ضد الدحيل في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

في إسبانيا في إنجلترا في الدوري في آسيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

العثور على لاعب بوكا جونيورز وريفر بليت السابق مشنوقا.. رسائل انتحار مؤثرة 5 ساعة | أمريكا
ديلي ميل: النني ضمن 5 أسماء على قائمة المغادرين من أرسنال نهاية الموسم 5 ساعة | المحترفون
تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 23-4-2019 والقنوات الناقلة.. إثارة منتظرة بين بيراميدز والزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
ساري "الغاضب بشدة" يغيب عن مؤتمر ما بعد تعادل تشيلسي مع بيرنلي.. وزولا يكشف نبأ سيئا 5 ساعة | أوروبا
حكم بيراميدز والزمالك.. وصف المباراة "بالخطيرة" واعترف بخطأ ارتكبه وأثار غضب سولشاير 6 ساعة | الدوري المصري
دافيد لويز: بيرنلي لعب كرة قدم قبيحة 6 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 2 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك

قد ينال إعجابك