الجونة اسكواش - 10 مصريين إلى ربع النهائي.. واستمرار دفاع مروان والوليلي عن لقبيهما

اختتمَت اليوم الإثنين منافسات الدور الثالث من بطولة الجونة للاسكواش للرجال والسيدات، إحدى البطولات الكبرى في موسم اللعبة، وأسفرت عن تأهل 10 مصريين إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل ستة لاعبين مصريين إلى ربع نهائي منافسات الرجال ليقترب أكثر اللقب من الفراعنة، بينما تأهلت أربع لاعبات في منافسات السيدات.

وواصل الثنائي مروان الشوربجي ورنيم الوليلي الدفاع عن لقبيهما في النسخة الماضية.

تأهل مروان الشوربجي بعد الفوز على السويسري نيكولاس موللر بثلاثة أشواط نظيفة، بينما صعد فارس الدسوقي بعد إقصاء الكولومبي ميجيل رودريجيز المصنف السادس عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وبذلك يعتبر هذا الفوز هو الأول لفارس الدسوقي على أحد المصنفين الـ10 الأوائل منذ إصابته بالرباط الصليبي في مطلع 2018 حتى تراجع ترتيبه من الثامن إلى المصنف رقم 42 عالميا.

وتغلب كريم عبد الجواد على عمر مسعد بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة مثيرة حوّل فيها كريم تأخره بشوطين بينما تغلب محمد الشوربجي على المكسيكي سيزار سالازار بثلاثة أشواط نظيفة.

وكان الرباعي طارق مؤمن وعلي فرج والنيوزيلندي بول كول والألماني سيمون روزنر قد حجزوا مواقعهم في ربع النهائي أمس الأحد.

وعلى مستوى السيدات، فازت نوران جوهر على زميلتها زينة مكاوي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بينما تأهلت الإنجليزية سارة جان بيري بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوطين على لاعبة هونج كونج آني أو.

وتغلبت نور الشربيني على زميلتها نادين شاهين بثلاثة أشواط نظيفة بينما نجحت الفرنسية كاميل سيرم في تخطي عقبة الويلزية تيسني إيفانز بنفس النتيجة.

وكانت رنيم الوليلي ونور الطيب والأمريكية أماندا صبحي والنيوزيلندية جويل كينج قد تأهلن أمس الأحد.

ربع النهائي:

وتقام منافسات ربع نهائي بطولة الجونة للاسكواش يومي الثلاثاء والأربعاء على أن تقام مباريات نصف النهائي كاملة يوم الخميس.

وجدول مباريات ربع النهائي كالآتي:

الثلاثاء:

رنيم الوليلي × النيوزيلاندية جويل كينج (6:30 مساء)

علي فرج × النيوزيلاندي بول كول (7:15 مساء)

نور الطيب × الأمريكية أماندا صبحي (8:00 مساء)

طارق مؤمن × الألماني سيمون روزنر (8:45 مساء)

الأربعاء:

الفرنسية كاميل سيرم × الإنجليزية سارة جان بيري (6:30 مساء)

مروان الشوربجي × كريم عبد الجواد (7:15 مساء)

نور الشربيني × نوران جوهر (8:00 مساء)

محمد الشوربجي × فارس الدسوقي (8:45 مساء)