قرارات المسابقات: غرامات على الأهلي والإنتاج.. وإيقاف لاعب النجوم

أعلنت لجنة المسابقات لاتحاد الكرة المصري، قراراتها بشأن مباريات الأسبوع الماضي من الدوري المصري.

وكشفت لجنة المسابقات عن غرامة مالية موقعة على النادي الأهلي، وغرامة أخرى على الإنتاج الحربي، فيما تم إيقاف عمرو السيسي لاعب النجوم لأربع مباريات.

وجاءت قرارات لجنة المسابقات كالتالي:

أولا.. إيقاف عمرو السيسي لاعب النجوم لأربع مباريات، نظرا لما بدر منه بعد طرده من مباراة بتروجت.

ثانيا.. توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 40 ألف جنيه بسبب سلوك الجماهير المصاحبة للفريق في مباراة بيراميدز.

ثالثا.. تغريم نادي الإنتاج الحربي بمبلغ 20 ألف جنيه نظرا لما بدر من عامل غرفة الملابس بعد نزوله أرض الملعب وتشاجره مع أحد أفراد الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، مع منع العامل من مرافقة الفريق حتى نهاية الموسم.

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