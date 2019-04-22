مغامرة مارادونا مستمرة – دورادوس يفوز ويواصل صراعه للتأهل للدوري المكسيكي
الإثنين، 22 أبريل 2019 - 13:28
كتب : إسلام أحمد
تتواصل مغامرة المدير الفني الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا مع فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي في الدوري الدرجة الثانية.
ونجح فريق دورادوس في تحقيق الفوز في الإياب على أرض مُضيفه سيمارونيس دي سونورا بهدفين نظيفين بعد الفوز ذهابا بهدف نظيف.
وجاء هدفي فريق مارادونا عن طريق بياز وإسكوبوزا في الدقائق 73 و79 من عمر المباراة.
📹 | ¡Los goles #Dorados del #CIMvsDOR que nos llevaron #ConElPezPorLaFinal! 👇🏻😃 pic.twitter.com/h9btfzNWlf— #ConElPezPorLaFinal (@Dorados) April 22, 2019
وسيلتقي دورادوس مع زاكاتيكاس مينيروس في نصف نهائي المسابقة من المرحلة الإقصائية "كلاوسورا" من الدوري المكسيكي موسم 2018-19.
وكان دورادوس قد خسر نهائي مرحلة "أبرتورا" بنتيجة 4-3 أمام أتلتيكو سان لويز.
ويسعى مارادونا للفوز بلقب مرحلة كلاوسورا مع الفريق المكسيكي من أجل الوصول لنهائي الموسم، حيث يلتقي بطل كل مرحلة من أجل تحديد هوية الفريق المتأهل للدوري المكسيكي الدرجة الأولى.