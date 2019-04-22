مغامرة مارادونا مستمرة – دورادوس يفوز ويواصل صراعه للتأهل للدوري المكسيكي

تتواصل مغامرة المدير الفني الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا مع فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي في الدوري الدرجة الثانية.

ونجح فريق دورادوس في تحقيق الفوز في الإياب على أرض مُضيفه سيمارونيس دي سونورا بهدفين نظيفين بعد الفوز ذهابا بهدف نظيف.

وجاء هدفي فريق مارادونا عن طريق بياز وإسكوبوزا في الدقائق 73 و79 من عمر المباراة.

وسيلتقي دورادوس مع زاكاتيكاس مينيروس في نصف نهائي المسابقة من المرحلة الإقصائية "كلاوسورا" من الدوري المكسيكي موسم 2018-19.

وكان دورادوس قد خسر نهائي مرحلة "أبرتورا" بنتيجة 4-3 أمام أتلتيكو سان لويز.

ويسعى مارادونا للفوز بلقب مرحلة كلاوسورا مع الفريق المكسيكي من أجل الوصول لنهائي الموسم، حيث يلتقي بطل كل مرحلة من أجل تحديد هوية الفريق المتأهل للدوري المكسيكي الدرجة الأولى.