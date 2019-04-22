مستشفى الأهلي – تحديد موعد عودة محارب.. وتأهيل عاشور للقاء المصري

الإثنين، 22 أبريل 2019 - 12:09

كتب : أحمد الخولي

حسام عاشور - الأهلي - صن داونز - رمضان صبحي - جماهير

تحدد موعد عودة إسلام محارب جناح النادي الأهلي لمران الفريق الجماعي بعد شفاءه من الإصابة التي كان يعاني منها، فيما يبدأ الثنائي حسام عاشور ومروان محسن برنامجا تأهيليا.

ويعود إسلام محارب إلى مران الأهلي في عضون 10 أيام بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتخلص بشكل نهائي من الإصابة والعودة من جديد للتواجد مع الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واشتكى محارب من آلام في الحوض أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة، ويرغب الجهاز الفني والطبي في منح اللاعب الوقت الكافي للتخلص بشكل نهائي من الإصابة قبل العودة للمشاركة الجماعية.

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ويخضع محارب لفحص طبي عقب مباراة المصري للاطمئنان على حالته، وتحديد موعد البدء بشكل تدريجي في المشاركة الجماعية.

من جهة أخرى، يخضع حسام عاشور قائد الفريق لبرنامج تأهيلي لتجهيزه لمباراة المصري المقبلة.

واشتكى عاشور من آلام في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج تأهيلي على أن يتم تحديد فرص مشاركته في المران الجماعي وتجهيزه للمصري خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأخيرا، يخضع مروان محسن مهاجم الفريق لبرنامج استشفائي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي التي اشتكى منها خلال الفترة الأخيرة، وتجهيزه الفترة القادمة ويغيب اللاعب عن مواجهه المصري القادمة؛ بسبب الإيقاف.

وأدى مروان جلسة في الجيم أمس، وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني للاعب على أن يعود للمشاركة في المران الجماعي.

واستقر مارتن لاسارتي مدرب الفريق على السفر إلى السويس ظهر الأربعاء المقبل للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري.

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في الدوري الأهلي المصري حسام عاشور إسلام محارب

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