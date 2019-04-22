أرجنتينوس جونيورز يُكمل عقد المتأهلين لثمن نهائي كأس الدوري الأرجنتيني‎

الإثنين، 22 أبريل 2019 - 11:56

كتب : إسلام أحمد

بابلو بيريز لاعب إندبندينتي

أكمل أرجنتينوس جونيورز عقد المتأهلين إلى الدور ثمن نهائي كـأس الدوري الأرجنتيني رغم تعادله إيابا مع أندبندينتي بهدف لكل فريق.

وتفوق جونيورز على حساب إندبندينتي البادئ بالتهديف عن طريق بابلو بيريز، ليخطف باتاليني بطاقة التأهل بهدف التعادل في الدقيقة 75.

وحقق جونيورز الفوز ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليلتقي مع سان لورينيزو في ثمن النهائي.

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وتقام مسابقة كأس الدوري الأرجنتيني لأول مرة الموسم الجاري وتضم 26 فريقا المشاركين في الدوري الأرجنتيني موسم 2018-19.

تأهل أصحاب الترتيب من الأول للسادس في جدول الدوري ليبدأوا من ثمن النهائي مباشرة، في حين يتنافس أصحاب المراكز الباقية بالدور التمهيدي.

يتأهل الفائز باللقب إلى بطولة كوبا ليبرتادوريس 2020، بينما يتأهل وصيفه إلى كوبا سود أمريكانا 2020 والتي تعادل الكونفدرالية الإفريقية.

تقام مباريات الذهاب من ثمن نهائي المسابقة في 27، 28 و29 أبريل الجاري، على أن تقام مباريات الإياب في 3، 4 و5 مايو المقبل.

أرجنتينوس إندبندنتي

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