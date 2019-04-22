فلامنجو يتوج بلقب "كاريوكا" وكورنثيانز يحافظ للموسم الثالث على "باوليستا"

الإثنين، 22 أبريل 2019 - 11:51

كتب : إسلام أحمد

فلامينجو يحتفل بلقب كاريوكا

حقق فلامنجو لقب "كامبيانتو كاريوكا" للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه، بعد الفوز على فاسكو دا جاما بهدفين دون رد في لقاء الإياب من المباراة النهائية.

وعزز فلامنجو من انتصاره في الذهاب ليفوز بنتيجة 4-0 في مجموع اللقاءين، بفضل هدفي أراو وفيتينو.

وعزز الأحمر والأسود رصيده القياسي من الألقاب في بطولة ولاية ريو دي جانيرو بفارق 4 ألقاب عن منافسه التقليدي فلومينسيني.

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كما حقق كورنثيانز لقب "كامبيوناتو باوليستا" للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على ساو باولو بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين.

لقاء الذهاب انتهى سلبيا ليتفوق حامل اللقب محققا الفوز أمام جماهيره بفضل هدف من البرازيلي المخضرم فاجنر لوف في الدقيقة 89 خطف به اللقب.

ليحقق كورنثيانز لقب اللمسابقة للمرة الثلاثين في تاريخه ويؤكد هيمنته على لقب ولاية ساو باولو البرازيلية.

في السياق ذاته حقق أتلتيكو باراناينسي لقب "كامبيوناتو باراناينسي" بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-6، ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

فيما خسر شابيكوينسي لقب "كامبيوناتو كاتارينسيني" بركلات الترجيح أمام أفاي بعدما انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، ليسقط في اختبار ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وكان جريميو قد حقق لقب "كامبيوناتو جاوتشو" الأسبوع الماضي بالفوز على إنترناسيونال بركلات الترجيح، ليحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي. (طالع التفاصيل)

تقام في البرازيل بطولة لكل ولاية تجمع جميع الفريق المحترفة في الدرجات الأولى والثانية والثالثة، والتي تكون بمثابة تحضير لبداية الدوري البرازيلي قبل بداية الموسم.

وتعد بطولة ولايات ريو دي جانيرو وريو دو سول وساو باولو ضمن الأكثر قوة وأهمية نظرا لقيمة الفرق المتنافسة.

فتضم ولاية ساو باولو أندية ساو باولو وكورنثياينز وبالميراس وسانتوس، فيما تضم ولاية ريو دي جانيرو، كل من فلامنجو وفلومينينسي وبوتافوجو وفاسكو دا جاما، وولاية ريو دو سول ناديي إنترناسيونال وجريميو.

ومن المقرر أن يبدأ موسم 2019 من الدوري البرازيلي في السابع والعشريني من أبريل الجاري، على إن ينتهي في الثامن من ديسمبر من العام الحالي.

فلامينجو كاريوكا

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