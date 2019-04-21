الترجي في بيان رسمي: لا صحة للتعاقد مع ميدو

أصدر نادي الترجي التونسي بيانا رسميا لينفي من خلاله ما قيل بخصوص تعاقد الفريق مع المصري أحمد حسام "ميدو" لتدريب الفريق.

وانتشرت في الساعات القليلة الماضية بعض الأخبار التي تُشير إلى تعاقد الترجي مع ميدو لتدريب الفريق، وهو ما نفاه النادي التونسي.

وقال النادي في بيانه الرسمي: "تؤكد الهيئة المديرة للترجي التونسي أن الخبر الرائج في شأن التعاقد مع أحمد حسام "ميدو" كمدير فني، لا أساس له من الصحة".

وأضاف "لم يحدث حتى مجرد الاتصال مع ميدو. كما تؤكد الهيئة أن الثقة كبيرة في الإطار الفني الحالي الذي نجح في مهمته".

معين الشعباني هو المدير الفني لفريق الترجي ونجح في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الأهلي.

الترجي هذا الموسم يحتل صدارة الدوري برصيد 49 نقطة من 20 مباراة، بفارق 9 نقاط كاملة عن الصفاقسي التونسي.

وفي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وصل الترجي إلى نصف النهائي ويستعد لمواجهة مازيمبي.

ويلعب الترجي التونسي على ملعبه ووسط جماهيره أمام مازيمبي في الـ 27 من شهر أبريل، قبل أن يرحل للكونجو لمواجهته إيابا في الرابع من شهر مايو المقبل.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – أحمد يرد على "تقارير الفساد" ويهاجم عمرو فهمي.. و"مصر ستنظم البطولة الأفضل"

بالفيديو - الصدارة تتلون بالأحمر مؤقتا.. صلاح يتسبب في ركلة جزاء وليفربول يهزم كارديف

كلوب: ركلة الجزاء لـ صلاح واضحة.. وسأتابع مباراة يونايتد وسيتي

مدرب كارديف عن ركلة جزاء صلاح: سخيفة ومسرحية.. ادعاء سقوط بنسبة 9.9

بالفيديو – أرسنال يقتل نفسه.. يخسر على ملعبه ويصعب مهمة الوصول للأبطال بمشاركة النني