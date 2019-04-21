مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-4-2019 والقنوات الناقلة.. صلاح وقمم مثيرة جديدة

الأحد، 21 أبريل 2019 - 00:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كارديف

سبت كروي انتهى، والمتعة لن تنتهي. أهلا بكم في الأحد الكروي.

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في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع قمة مبكرة تجمع بين إيفرتون ومانشستر يونايتد في الثانية والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 2 ضمن الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

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ويحل ليفربول ضيفا على كارديف في لقاء من المنتظر أن يشهد تواجد محترفنا المصري محمد صلاح في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 2.

في نفس التوقيت يلعب أرسنال أمام كريستال بالاس على بي إن سبورتس 1.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستجمع بين ريال مدريد وأتليتك بلباو في الرابعة والربع عصرا على بي إن سبورتس 3 ضمن الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

ويليه مواجهة فياريال أمام ليجانيس في السادسة والنصف، ثم ريال بيتيس أمام فالنسيا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3 أيضا.

في الدوري الفرنسي سنكون على موعد مع قمة قد تحسم بشكل رسمي تتويج باريس سان جيرمان باللقب.

باريس سان جيرمان يواجه موناكو في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 6 ضمن الجولة الـ 33 من المسابقة المحلية.

في ألمانيا، يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على فرايبورج في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 5 في لقاء هام للغاية لمواصلة مطاردة بايرن ميونيخ في الجولة الـ 30 من الدوري الألماني.

محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" من المنتظر أن يظهر مع أوليمبياكوس في السادسة مساءً أمام لاميا في لقاء لن يُبث في الشرق الأوسط.

وكذلك يلعب أتروميتوس الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة أمام باناثينايكوس في نفس التوقيت.

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في ألمانيا في إنجلترا في فرنسا في المحترفين

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