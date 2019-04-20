أليجري يقترب ورونالدو الأعظم.. أبرز أرقام فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي الثامن تواليا‎

حقق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي الثامن على التوالي ليواصل هيمنته على الكرة الإيطالية وإن قلت حدتها هذا الموسم بعد الفشل في تحقيق الثنائية المحلية للموسم الخامس على التوالي.

الخروج الأوروبي أمام أياكس الهولندي جعل الاحتفال بالعديد من الأرقام القياسية التي حققها يوفنتوس فاترا، والنظر يحن لذات الأذنين الغائبة منذ أكثر من 20 عاما بعد فقدان الشغف بالبطولات المحلية لجماهير البيانكونيري.

السيدة العجوز واصلت تحطيم الأرقام القياسية كالعادة بعدما رفعت رصيدها على قمة الدوري الإيطالي بـ35 لقبا (37 من وجهة نظر المشجعين).

يوفنتوس حقق لقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي لينفرد بالرقم القياسي بعد شراكة مؤقتة مع ليون الفرنسي ضمن الدوريات الخمسة الكبرى، ليصبح صاحب أطول سلسلة تحقيق ألقاب محلية متخطيا الفريق الفرنسي صاحب السبعة ألقاب من 2001-02 حتى 2007-08.

وتعزز رصيد يوفنتوس في عدد الألقاب المحلية ووصل إلى 56 بفارق 26 لقبا عن قطبي ميلانو والذين يمتلك كلاهما 30 لقبا وبشكل عام يمتلك كبير تورينو 67 لقبا مقابل 48 لصالح ميلان في جميع البطولات المحلية والقارية والدولية، باسطا سيطرته على عدد الألقاب.

السيدة العجوز أصبحت في المركز السادس ضمن أكثر الأندية تحقيقا للقب الدوري المحلي في أوروبا، بعد رينجرز الاسكتلندي (54)، لينفلد الإيرلندي الشمالي (53)، سيلتك الأسكتلندي (49)، أوليمبياكوس اليوناني (44)، بنفيكا البرتغالي (36).

ويتربع يوفنتوس على عرش الأندية التي حققت لقب الدوري بشكل متتالي في المواسم الأخيرة والمتوقع أن تمتد برصيد 8 متساويا مع ذا نيو سانتز الويلزي، ويأتي خلفه سيلتك الأسكتلندي ولودوجريتس البلغاري برصيد 7 ألقاب.

ثلاثي الخط الدفاعي، أندريا بارزالي وجورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي رفعوا رصيدهم بعدد الألقاب إلى 8، خلف الحارس المخضرم جانلويجي بوفون برصيد 9 ألقاب، كأكثر من حققوا ألقاب للدوري الإيطالي عبر التاريخ.

كما تساوى الثلاثي الدفاعي في المرتبة الثانية رفقة: جوسيبي فورينو وجيوفاني فيرراي وفيرجينو روسيتا وجميعهم سبق لهم تحقيق لقب الدوري بقميص يوفنتوس أيضا.

المدير الفني الإيطالي ماسيمليانو أليجري حقق لقبه السادس في الدوري الإيطالي والخامس مع يوفنتوس، ليرفع رصيده من ألقاب مع البيانكونيري إلى 11 لقبا خلف جيوفاني تراباتوني (14) ومارشيلو ليبي (13) أكثر المدربين تتويجا مع يوفنتوس، ويمتلك أليجري الفرصة للتربع على عرش السيدة العجوز إذا واصل مهمته التدريبية الموسم المقبل.

أغلى لاعب في الدوري الإيطالي كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب يحقق لقب الدوري المحلي في الدوريات الثلاثة الكبرى مع مانشستر يونايتد الإنجليزي 3 مرات، مع ريال مدريد الإسباني مرتين، وأخيرا مع يوفنتوس، وعقده ممتد لـ3 مواسم أخرى.

ويبدو إن سيطرة يوفنتوس لن تنتهي قريبا على اللقب المحلين بل سيدعم صفوفه في الصيف بشكل أكبر بغية تحقيق الثلاثية، والأهم لقب دوري أبطال أوروبا.