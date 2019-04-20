بالفيديو - الفيصلي يخطف فوزا ملحميا من 7 أهداف على الفيحاء في الدوري السعودي

حقق الفيصلي فوزا ملحميا على مضيفه الفيحاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في استاد مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية، بالجولة 28 من الدوري السعودي.

روجيريو كوتينيو وأنتي بوليتش تقاسما أهداف الفيصلي، فيما سجّل دانيلو أسبريّا مرتين، وناهير بيسارا مرة للفيحاء.

ليرفع الفيصلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، ويتأزم موقف الفيحاء بتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز 13.

المباراة المثيرة شهدت الكثير من الأدرينالين في اللحظات الأخيرة، عندما أصاب أسبريا لاعب الفيحاء عارضة الفيصلي، ليشن أصحاب الأرض هجمة عكسية انتهت على هدف الانتصار في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي مباراة أخرى، فاز الشباب على ضيفه الحزم بهدفين دون رد، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

سيبا سجّل هدفي الفريق العاصمي في الدقيقتين 5 و37، ليرفع الشباب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، ويتجمد رصيد الحزم عند 30 نقطة في المركز 12.