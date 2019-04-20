محدّث انتهى الدوري المصري - بتروجت 2 النجوم 1.. فوز متأخر
السبت، 20 أبريل 2019 - 17:11
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة بتروجيت والنجوم يوم السبت في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز والتي تجري على ملعب الجيش في السويس.
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انتهى اللقاء بفوز بتروجت بنتيجة 2-1
ق88: أحمد عفيفي يسجل الهدف الثاني لبتروجت
ق69: عمرو السيسي لاعب النجوم ينال البطاقة الحمراء
ق66: أحمد عفيفي يسجل الهدف الأول لبتروجت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم النجوم بهدف
ق45: صلاح أمين يسجل الهدف الأول للنجوم
بداية المباراة