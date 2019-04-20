تابع مباشرة مباراة بتروجيت والنجوم يوم السبت في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز والتي تجري على ملعب الجيش في السويس.

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انتهى اللقاء بفوز بتروجت بنتيجة 2-1

ق88: أحمد عفيفي يسجل الهدف الثاني لبتروجت

ق69: عمرو السيسي لاعب النجوم ينال البطاقة الحمراء

ق66: أحمد عفيفي يسجل الهدف الأول لبتروجت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم النجوم بهدف

ق45: صلاح أمين يسجل الهدف الأول للنجوم

بداية المباراة