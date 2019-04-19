محدّث انتهى الدوري - الجونة 2 طلائع الجيش 0.. الداخلية 0 سموحة 2
الجمعة، 19 أبريل 2019 - 19:50
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراتي الجونة ضد طلائع الجيش والداخلية ضد سموحة المقامتين يوم الجمعة في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.
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انتهاء المباراة بفوز الجونة على طلائع الجيش بنتيجة 2-0
انتهاء المباراة بفوز سموحة على الداخلية بنتيجة 2-0
ق94: محمد نادي يسجل الهدف الثاني للجونة
ق94: نسيبامبي يسجل الهدف الثاني لسموحة
ق81: إسلام عبد النعيم يسجل الهدف الأول للجونة
بداية الشوط الثاني في المباراتين
نهاية الشوط الأول في المباراتين
ق29: نسيبامبي يسجل الهدف الأول لسموحة بعد خطأ فادح من المدافع رشاد فاروق
بداية المباراتين