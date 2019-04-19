تابع مباشرة مباراتي الجونة ضد طلائع الجيش والداخلية ضد سموحة المقامتين يوم الجمعة في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

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انتهاء المباراة بفوز الجونة على طلائع الجيش بنتيجة 2-0

انتهاء المباراة بفوز سموحة على الداخلية بنتيجة 2-0

ق94: محمد نادي يسجل الهدف الثاني للجونة

ق94: نسيبامبي يسجل الهدف الثاني لسموحة

ق81: إسلام عبد النعيم يسجل الهدف الأول للجونة

بداية الشوط الثاني في المباراتين

نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق29: نسيبامبي يسجل الهدف الأول لسموحة بعد خطأ فادح من المدافع رشاد فاروق

بداية المباراتين