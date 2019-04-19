تير شتيجن: تألمت لخطأ دي خيا أمام ميسي

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 18:29

كتب : FilGoal

تير شتيجن

شعر مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بتعاطف مع ديفيد دي خيا نظيره في مانشستر يونايتد حين سجل ليونيل ميسي في شباك الأخير يوم الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني في حوار مع إذاعة كادينا كوبي الإسبانية:"الحقيقة لم أحتفل بالهدف فور تسجيله. يلعب (دي خيا) في نفس مركزي، لذا تألمت له".

وواصل تير شتيجن "قلت له بعد المباراة أننا بشر، والهدف الثاني كان ممكن أن يحدث لي. الحياة تستمر".

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وأخطأ دي خيا في التصدي لتسديدة ميسي ليستقبل فريقه الهدف الثاني في لقاء انتهى بنتيجة 3-صفر ليتأهل برشلونة إلى الدور نصف النهائي.

ويلعب برشلونة أمام ليفربول وإذا عبر للنهائي يواجه توتنام أو أياكس.

وتوج دي خيا بلقب الأبطال مع برشلونة في موسم 2014-2015 بالفوز في النهائي على يوفنتوس بنتيجة 3-1 في لقاء أقيم في بلده ألمانيا على ملعب برلين الأولمبي.

تير شتيجن دي خيا برشلونة ميسي مانشستر يونايتد

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