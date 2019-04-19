يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

الاتحاد السكندري VS مصر للمقاصة (0/0)

نهاية المباراة بالتعادل

ق. 61 مخالفة للاتحاد ينفذها السيد سالم، ويتألق أحمد عادل عبد المنعم مجددا ويحولها إلى ركنية.

ق. 59 رزاق سيسيه يهدر الأول للاتحاد بمنتهى الرعونة. عرضية أرضية رائعة من الجهة اليمنى، قابلها رزاق سيسيه بالكعب بعيدة عن المرمى!

ق. 55 تصويبة قوية جدا من نور السيد لكن بجانب القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 فرصة خطيرة أخير لمصر للمقاصة عن طريق ميدو جابر الذي سدد كرة في الطريق للمرمى، لكن الدفاع أبعدها برأسية إلى ركنية.

ق. 31 انفراد لمصر للمقاصة عن طريق محمد توني، لكن الدفاع يعود سريعا ويتدخل أمامه ليحولها إلى ركنية.

ق. 20 مخالفة من حدود منطقة الجزاء ينفذها ميدو جابر ويتصدى لها الهاني سليمان ويحولها إلى ركنية.

ق. 14 فرصة خطرة أولى للاتحاد. عرضية من رزاق سيسيه إلى خالد قمر، والذي هيأ الكرة إلى أحمد توفيق الذي سدد كرة قوية، تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم وحولها إلى ركنية.

بداية المباراة

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الإنتاج الحربي VS المقاولون العرب (2/1)

نهاية المباراة بفوز المقاولون على الإنتاج

ق. 91 أووووه الحارس أحمد يحيى يتصدى لركلة الجزاء من محمد سمير ودقائق الوقت الضائع تشتعل.

ق. 90 ركلة جزاااء للمقاولون العرب بعد تعرض كريم مصطفى لتدخل داخل منطقة الجزاء.

ق. 69 تصويبة يسارية من أحمد علي في الشباك الخارجية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 47 جوووول أول للإنتاج الحربي. أحمد شديد قناوي ينفذ ركلة الجزاء بنجاح ويسجل الأول لفريقه.

ق. 47 أوووه الإثارة تتواصل وركلة جزاء للإنتاج الحربي بعد تصويبة ارتطمت بيد إبراهيم صلاح.

ق. 44 جووووووووول ثااااني.. محمد مجلي يضيف الثاني للمقاولون العرب. عرضية أخطأ الدفاع في إبعادها، وأكملها مجلي في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 37 جوووول أول للمقاولون العرب. لويس إدوارد يتوغل يمهارة ويسدد كرة قوية بيسراه تسكن شباك أحمد يحيى.

ق. 34 تمريرة بينية بارعة أتت من يوسف الجوهري إلى سيف الدين الجزيري المتوغل إلى داخل منطقة جزاء نادي الإنتاج الحربي، وسدد الأخير الكرة بقوة نحو أعلى يسار حارس المرمى، لكنها مرت من فوق العارضة وخرجت إلى خارج الملعب.

ق. 33 كرة وصلت إلى حمادة ناصر عند حدود منطقة جزاء نادي المقاولون العرب، سدد من خلالها كرة أرضية زاحفة نحو أسفل يمين حارس المرمى، لكنها مرت من جانب القائم وخرجت إلى خارج الملعب.

ق. 19 تمريرة عرضية خطيرة من جانب لويس إدوارد نحو منطقة جزاء نادي الإنتاج الحربي، لكن الدفاع تصدى في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة إلى منتصف الملعب.

بداية المباراة

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