بالفيديو - رباعية في براج تقود تشيلسي لنصف النهائي.. وفرانكفورت ينهي مغامرة بنفيكا

أكد فريق تشيلسي الإنجليزي تأهله إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي وحقق الفوز على سلافيا براج التشيكي بنتيجة 4-3 في إياب ربع النهائي.

وكرر تشيلسي الفوز على الفريق التشيكي بعدما حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

وبذلك تأهل تشيلسي ليواجه في نصف النهائي آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي أقصى بنفيكا البرتغالي.

وكما توقع الجميع بدأ تشيلسي التسجيل مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق بيدرو رودريجيز، ثم أضاف سيمون ديلي مدافع براج الهدف الثاني للبلوز بالخطأ في مرماه.

وأكمل أوليفيه جيرو الثلاثية في الدقيقة 17 ليظن الجميع أن المباراة انتهت.

وبدأ براج في تسجيل أهدافه وهز شباك تشيلسي للمرة الأولى في الدقيقة 26 عن طريق توماس سوسيك.

لكن تشيلسي رد سريعا وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 27 للمتألق بيدرو.

قبل أن يسجل براج في الشوط الثاني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و 54 لنفس اللاعب بتر سيفشيك.

وبهذه النتيجة تصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 5-3 لصالح تشيلسي.

في المباراة الأخرى حقق فرانكفورت عودة رائعة على ملعبه وهزم بنفيكا البرتغالي بثنائية نظيفة بعدما خسر في الذهاب 4-2، ليتأهل لمواجهة تشيلسي.

وسجل فيليب كوستيتش هدف فرانكفورت الأول في الدقيقة 36 ثم أضاف سباستيان رود الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وتقام مباراة ذهاب نصف النهائي يوم 2 مايو، بينما تلعب مواجهة العودة يوم 9 من الشهر ذاته.