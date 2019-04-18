بالفيديو - التأهل في قلب إيطاليا.. أرسنال يضرب موعدا مع فالنسيا في نصف نهائي الدوري الأوروبي

الخميس، 18 أبريل 2019 - 23:09

كتب : FilGoal

أرسنال - نابولي

كرر أرسنال الإنجليزي فوزه على نابولي الإيطالي في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، ليتأهل لنصف نهائي البطولة.

وفاز أرسنال على نابولي بهدف دون رد في إياب ربع النهائي بملعب سان باولو، بعدما انتصر في الذهاب بثنائية نظيفة.

وبذلك يتأهل أرسنال إلى نصف النهائي ليواجه فالنسيا الإسباني الذي تأهل على حساب مواطنه فياريال.

هدف أرسنال الوحيد جاء في الدقيقة 36 من ركلة حرة مباشرة نفذها المهاجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت بطريقة رائعة.

المباراة شهدت مشاركة محمد النني لاعب وسط أرسنال ومنتخب مصر عندما دخل الملعب في الدقيقة 61 بدلا من جرانيت جاكا.

أما الطرف الثاني في المباراة الأولى لنصف النهائي وهو فالنسيا كرر فوزه أيضا على فياريال بهدفين دون رد بعدما فاز خارج ملعبه في الذهاب 3-1.

فالنسيا تقدم مبكرا في الدقيقة 13 عن طريق أنطونيو لاتو، ثم أضاف النجم داني باريخو الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وتقام مباراة ذهاب نصف النهائي يوم 2 مايو، بينما تلعب مواجهة العودة يوم 9 من الشهر ذاته.

أرسنال الدوري الأوروبي نابولي

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