يوسف إبراهيم "كوتينيو".. أوباما يترجم لمسة السعيد ويحتفل بـ"لا أسمعكم" أمام الإسماعيلي

الخميس، 18 أبريل 2019 - 18:22

كتب : FilGoal

أوباما - كوتينيو

ضرب يوسف إبراهيم "أوباما" جناح الزمالك، شباك الإسماعيلي بالضربة الثانية لصالح الفارس الأبيض.

الإسماعيلي يواجه الزمالك في قمة مؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري.

شوط أول انتهى بتقدم الزمالك بهدف مقابل لا شيء عن طريق البديل عمر السعيد.

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ومع انطلاق الشوط الثاني مباشرة، ومن تمريرة رائعة من عمر السعيد، انفرد أوباما بمرمى الإسماعيلي.

وأطلق أوباما تسديدة متقنة في شباك محمد فوزي معلنا عن الهدف الثاني لـ الزمالك.

واحتفل أوباما بإشارة "لا أسمعكم" على طريق فيليبي كوتينيو بعد هدفه الرائع في مرمى مانشستر يونايتد.

كوتينيو هز شباك دافيد دي خيا ليكتب الهدف الثالث لـ برشلونة في مرمى يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحتفل بـ" لا أسمعكم" أمام جماهير الفريق الكتالوني.

في الدوري الإسماعيلي الزمالك

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