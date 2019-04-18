فرصة أولى = الهدف.. عمر السعيد لا يخطئ مثل ثلاثي الدراويش ويهز شباك الإسماعيلي

الخميس، 18 أبريل 2019 - 17:56

كتب : FilGoal

عمر السعيد - الزمالك - الإسماعيلي

لم يحتج عمر السعيد مهاجم الزمالك إلا فرصة واحدة فقط أمام المرمى، لكي يهز مرمى الإسماعيلي.

الإسماعيلي يواجه الزمالك في قمة مؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري.

عمر السعيد جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 25 بدلا من المصاب خالد بوطيب.

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إبراهيم حسن أرسل ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، تسببت في دربكة ثلاثية غريبة.

باهر المحمدي وقف أمام محمد فوزي ليحاول استلام الكرة ثم إبعاد الكرة خارج منطقة الجزاء. نجح في الأولى وفشل في الثانية لتصل الكرة إلى بينسون شيلونجو الذي سدد بقوة ولكن في وجه زميله.

التخبط استمر لتصل الكرة إلى أحمد أيمن الذي بدوره فشل في إبعاد الكرة من داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، لتصل أمام عمر السعيد الذي سدد في الشباك.

الزمالك يتقدم بهدف عمر السعيد في الدقيقة 36.

ووصل عمر السعيد لهدفه الشخصي الثالث في الدوري هذا الموسم.

في الدوري الإسماعيلي الزمالك

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